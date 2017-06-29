香港主权移交20年 你问"一国两制"变了吗？

图片版权 Reuters Image caption 1997年7月1日，香港主权交还给中国。

香港主权移交20周年之际，BBC中文"你问我答"发现，网友提问最多的话题涉及"一国两制"，角度、措辞各异，但基本可以概括为"一国两制"变了吗？

近日，BBC中文网在香港采访了各界人士，请他们谈谈当初的预言多少成真、多少落空？"五十年不变"承诺限期一半将至，他们又对香港未来有何看法。

制度安排

"一国两制"，具体到香港，是指主权移交后的制度安排，原则框架。

关键词包括：高度自治、司法独立、新闻出版自由、言论自由、普选，还有，"50年不变"。

前中国领导人邓小平说这个安排50年不变，即在此期间香港保留原来的资本主义经济制度、政治制度、金融体系、法律体系和对外关系。作为"特别行政区"，香港有自己的"微型宪法"，《基本法》。

廿年之后，距离一切承诺有效期截止还有30年，主张港独的"本土派"骂它是20年的谎言，而更多人问这个制度安排是否无恙，而极端派更称之为谎言？

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或者说，根据这个安排，香港得以享有而大陆没有的那些东西，比如民主、法制和自由，是不是在减少？

前20年

北京方面，上至国家主席习近平下至香港中联办，都一再重申"一国两制"承诺。

香港新一代"本土派"亲民主派称"一国两制"是个20年的谎言。

香港末代港督彭定康日前在他的新回忆录《First Confession》出版发行时对英国媒体表示，总体而言，北京遵守了在香港回归时对英国和香港的承诺，但最近几年，尤其是习近平上台后，"越来越多迹象表明北京在收紧对香港的管控和钳制"。

而英国政府本来就对中国太软弱，现在又因为脱欧，对北京就更硬不起来，他说。

Image caption 香港最后一任的总督彭定康

前新加坡驻香港特使柯新治在《海峡时报》撰文指出，"一国两制"在过去20年里历经坎坷，许多政治、社会矛盾激化导致群体抗议和社会分裂，削弱了特区政府的执政，也削弱了北京对港府的信心。

比如，负责港澳事务的中共政治局常委张德江最近表示，香港的高度自治是中央放权，而不是京港分权，香港不能用这个自治权跟北京对抗。柯新治理解，这是北京发出的警告。

据《经济学人》观察，主权移交20年后，表面上看香港保持了它的特色，仍是中国最富裕、最自由的地方，香港法庭的专业精神和公正裁判仍受到全球尊重，媒体仍可激烈批评地方和中央领导，政治辩论仍有活力，各种团体都可以抗议示威，包括每年的六四纪念活动。

除了大量红筹股进入股市，香港的经济金融和商业活动基本跟以前没太大变化。

图片版权 Reuters Image caption 林郑月娥表示，“一国两制”模式和以前一样坚定。

但是，在熙熙攘攘的表象之下，香港社会的焦虑在增大。包括政治文化的"大陆化"，政治空气更不自由，司法独立受侵蚀增多。香港最大的危险在于政商精英联手向北京及其驻港代表讨好，而不是替香港争取权益。

"一国两制"安排中最具爆炸性的就是普选。围绕"真普选还是假普选"，2014年发生了持续79天的"雨伞运动"，"占中"抗议。

那是香港自1997年以来最重要的一次民主抗争运动，难论成败，客观上造成香港政治两极化加剧，反对派和建制/亲北京力量继续政治角力。

路透社引述在北京和香港的知情消息来源说，20年前北京答应香港在"一国两制"安排下最终可以实行普选，现在看来那根本就不可能。

图片版权 Getty Images Image caption “本土派”在2014年的"雨伞运动"乘势而起

《经济学人》杂志指出，按北京同意的方式选举特首，香港中联办被视为跟特区政府平行的决策施政机构，北京意志左右香港政策的程度加深，都令人担心"一国两制"是否安在，而过去五年里兴起的要求"自主"甚至独立的"本土化"运动更令北京愤怒。

后30年

"一国两制"的未来30年会怎样？

新加坡的柯新治认为，根据目前状况，可能出现的情况是北京进一步收紧控制，"一国两制"赋予的自治程度降低，比如实施安全法，而反对派的抗争将相应加剧。

如果特首具备足够的政治智慧和技巧，或许可以通过任命更多民主派人士担任官职来缓解政治对立，而北京虽然不快，但只要民主派官员不主张港独，也不至于采取激烈行动。

Image caption "学民思潮"在2016年3月解散，黄之锋说学生组织不再足够推动未来香港的民主运动

他估计"一国两制"的具体内容将会随时间演变，但作为制度安排框架不会完全取消；如果特区政府能更多聆听民主派的声音，则有助于缓解冲突的激烈程度，"一国两制"得以延续。

《经济学人》认为，香港政治需要一种新的形式，以持久和周旋为特点；针锋相对的抗拒只会促使北京更倾向于收紧控制，香港政府在避免更北京正面顶撞的同时，也要寻找新的经济合作方式。

文章结束语：让游戏开始吧。