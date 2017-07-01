台湾军方也期待美军接受台船舰停靠

图片版权 EPA Image caption 台湾国防部对美国参议院军事委员会提案美台军舰互访停靠表示欢迎。但中国大陆警告此举将破坏中美关系和台海和平稳定。图为台湾军舰停泊在高雄港。

台湾国防部对美国参议院军事委员会提案美台军舰互访停靠表示欢迎。但中国大陆警告此举将破坏中美关系和台海和平稳定。

此前美国参议院军事委员会通过了2018国防授权法草案，其中提案允许美国海军军舰定期停靠台湾，同时美军太平洋司令部也可以接受台湾船舰停靠其下辖港口。

台湾国防部在一项声明中表示，"这一举动显示美国重视与台湾的军事交流，只要可以加强台湾国防能力与地区稳定，国防部欢迎任何形式的合作"。

2018国防授权法如需最终通过还要经过国会表决。

中国国台办发言人马晓光6月30日表示， "任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果"。

中国国防部与外交部也分别表态，"敦促"美方停止美台军事联系，“希望美国恪守一个中国原则，遵守中美三个联合公报，慎重妥善处理涉台问题”。

台湾也有不一样的声音。台湾中天新闻在报道时提出，"美军把台湾当基地，台湾同意吗？"

中国大陆评论人士认为，美国军队撤出台湾是中美建交时提出的3个条件之一，如果美国军舰重新停靠台湾港口，意味着美方打破了建交时的承诺。

美国方面此前也曾有将军舰停靠台湾的建议。2016年，美国航母斯坦尼斯号请求停靠香港，遭到中国拒绝。之后有美国议员建议考虑让斯坦尼斯号改道台湾停靠，而当时台湾海军表示"台湾没有港口可以让航母停靠"，之后此事不了了之。

台湾交通部航港局此次表示，台湾有基隆、高雄、苏澳、台中四个港口拥有军事设施，但只有高雄港可以接纳大型航母。