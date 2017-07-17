同性恋不正常？中国网友批评网络审查新规

图片版权 EPA Image caption 由于社会和家庭的压力，同性恋与异性恋者结为夫妇的不在少数。

中国近期的《网络视听节目审核新规》在社交媒体上引发了激烈的讨论。

这其中，《新规》对同性恋的归类，更是引发了不少中国网友的嘲讽、愤怒、疑惑和声讨。

截至发稿，在新浪微博上，#网络节目审核通则歧视同性恋#已经有超过633.5万的阅读，至少一万次的讨论与发言。

"尊重在哪里？？？同性恋就不是正常的吗？非得逼上绝路么？？素质在哪里？所谓的理解在哪里？ "一位网友说。"人生来平等吧！凭什么有些人喜欢连喜欢一个人的权利都没有，还要被说是性变态。你们有什么权利歧视别人。 "另一位网友写道。

《通则》说了些什么？

这一《网络视听节目内容审核通则》是中国网络视听节目服务协会于上月底发布的。这一协会是中国网络视听节目服务领域唯一的国家级行业性组织，下属604家会员单位，其中包括人民网、中央电台和新华网等媒体。

当然，这一《通则》并不只是针对同性恋题材的网络试听内容。在官方给出的长达80多项的清单中，还有"有损民族团结"（包括"对独特的民族习俗和宗教信仰猎奇渲染，甚至丑化侮辱"等），以及"展示和宣扬不健康的婚恋观和婚恋状态"（如婚外恋、一夜情、性自由、换妻等）。

这一《通则》要求互联网试听节目服务单位"坚持以社会主义核心价值观为引领，大力弘扬革命文化和社会主义先进文化"，并"以改革创新为核心的时代精神，歌唱祖国、赞美英雄、讴歌时代"。

"中国现实"

但唯独《通则》中将同性恋归类为"非正常的性关系、性行为"，引发了中国网友的激烈批评。

甚至有同性恋孩子的母亲也在网络上声讨当局的做法。"我们的孩子没有罪没有错，更不应该生活在柜子里，他们也应该享受平等的阳光和权利！"这位母亲在澎湃新闻的报道页面中留言写道。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国女同性伴侶面临的法律困境

中国著名的性学家李银河或许是反对声音中最引人关注的。她对BBC表示，虽然监管机构一直没有公开支持过同性恋群体，但这几年的审查明显越来越严。"对他们而言，同性恋本身就是淫秽，而不是节目中显露性器官才叫淫秽。"李银河表示，这一新规让中国的同志群体"十分愤怒"。

在《通则》发布后，李银河发表了一篇批评新规的文章，很快便得到了网友的热烈响应，甚至还有网友因担心她在文章发表后会被当局找麻烦，在网络上组成了"银河护卫队"，对李银河表示支持。

此后，李银河又针对中国的审查制度写了另一篇文章，要求当局彻底取消审查制度。但她无奈地表示，这篇文章在发表数小时后，就被网络审查人员撤下了。"这就是中国的现实。"

"十分让人担忧"

分析人士说，近年来，政府虽未公开认可同性恋，但中国社会对同性恋群体的态度已经有着明显的积极转变。中国官方也在2001年将同性恋与双性恋从《中国精神障碍分类与诊断标准》的疾病名单中删除。

"与许多宗教色彩十分浓厚的国家不同，中国人只是将同性恋视为'不正常'，而非视其为本质上的罪恶，"在伦敦政治经济学院（LSE）研究社会政策的蒂莫西•希尔德布兰特（Timothy Hildebrandt）对BBC说，北京的这一新规"十分让人担忧"。

"一些人可能认为这只是针对色情内容，但事实并非如此，这是针对在网络视频中描述同性恋的内容。这对中国的同志群体意味着什么？中国的互联网是仅存的几个同志交友的安全空间，他们在那里展开柏拉图式或者浪漫的关系。"

台湾同性婚姻在5月走向合法化后， 西安一个有关性小众的会议被当地官员强行关闭，数名同性恋维权人士被扣押数小时。而几乎在同一时期，中国女同性恋交友App软件"热拉"亦官方下架。

当然，也有少数网友对《新规》持中立态度。"一方面，我们要总局网络司和网视协修改歧视性条款；另一方面也请各位视频UP主自重，以男男性行为为噱头创作低俗视频只会加重圈外人士对性少数群体的误解！"网友"黑白伤爱罪"写道。