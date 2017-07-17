中国设新金融监管机构：习近平强调”党的领导“和实体经济

图片版权 Reuters Image caption 习近平在金融工作会议上表示，中国将推动经济去杠杆。

中国五年一次的全国金融工作会议在上周六结束。中国国家主席习近平在会议上指出防范金融体系的系统性风险，并强调实体经济以及加强中共”党的领导“。

习近平表示，"金融安全是国家安全的重要组成部分"，金融必须要为实体经济服务，防控金融风险，深化金融改革。

习近平称，必须"加强中共中央对金融工作集中统一领导"，"建好金融系统领导班子，强化对重要人员特别是一把手的监督"。

据中国央视报道，习近平在会议上指出，中国将设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，并强化监管问责。

中国官媒报道没有披露金融稳定委员会的职能和负责人等细节。

中共党媒人民日报旗下微信公众号"侠客岛"发布文章分析称，这次会议"信息量很大"，兼具"风向标"和"压舱石"意义。

有哪些要点？

2017年7月15日至16日，第五次中国全国金融工作会议在北京召开。他称做好金融工作要把握好四个重要原则：

回归本源，服从服务于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升服务效率和水平； 优化结构，完善金融市场、金融机构、金融产品体系； 强化监管，提高防范化解金融风险能力； 市场导向，发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。

中共党媒文章分析称，自2012年第四次中国金融工作会议以来，中国内外经济金融形势呈现出新特点，也暴露出新问题。中国经济呈现“三叠加”新特征，步入新常态。传统工业部门产能过剩，去杠杆、去产能、去库存矛盾突出。

文章称，加杠杆过度会带来系统性风险。现在房地产和金融业务相互渗透风险交叉，一旦地产出问题，银行业和经济体的系统性风险就在所难免。

习近平表示，中国将“推动经济去杠杆，把国有企业降杠杆作为重中之重，抓好处理‘僵尸企业’工作”。他还表示，中国将严控新的地方政府债务，并加强对互联网融资的监控。

由于监管机构负责监管复杂金融系统的不同部门，单一的监管主体已无法对被监管机构的业务范围全覆盖，文章认为近期各种金融创新本质就是"监管套利"。

另一篇人民日报评论则说，习近平的讲话”阐明经济发展新常态下金融工作的指导思想和重要原则“，并称，“不能打着创新的名义，盲目铺摊子，大高资本体内循环和脱实向虚，更不能搞金融诈骗"。

路透社说，对于为了追求高回报而秘密将资金转入具风险的金融产品，单一监管机构使当局追踪这些市场操纵者的工作变得复杂。除此之外，当局还担心金融"大鳄"，而监管者眼中的大鳄指的是那些涉嫌绕过监管规定夺取其它上市公司控股权的金融巨头。

今年二月，中国保监会在官网公示对前海人寿的行政处罚书，指前海人寿犯下六宗罪，其中包括编制提供虚假资料的行为，其余五项涉及违规运用保险资金的行为。保监会因此给予前海人寿董事长撤消任职资格并禁止进入保险业10年的处罚。

在前海人寿被处罚后，中国保监会根据现场检查中发现的恒大人寿股票投资等方面存在的违规行为，给予恒大人寿限制股票投资一年、两名责任人分别行业禁入五年和三年的行政处罚决定。

习近平：”金融是实体经济的血脉“

习近平在会议中强调，”金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措“。

他表示，金融管理部门要努力培育严格问责的监管精神，”形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围“。

图片版权 Xinhua Image caption 7月14日至15日，全国金融工作会议在北京举行。习近平出席会议并发表讲话。

中共十九大即将在今年秋天召开。习近平预料将在十九大进一步巩固其权力。路透社引述熟悉中国金融监管的分析人士说，中国金融工作会议通常是由总理主持，可这次不仅习近平去了，反贪监督机构和人大也分别有人参加。

中国总理李克强在会议中表示，将"继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，不断改善对实体经济的金融服务"。

驻上海投行业人士、凯源资本董事总经理陆修泉表示，中国计划改善系统性风险的做法值得称道，但此举亦是希望为了给中共十九大的完美召开营造氛围。据他预计不会设立一个统一的超级监管机构。监管机构方面尚未宣布具体的计划，而在十九大召开前，估计也不会公布。

中国金融工作会议举行过几次?

中国金融工作会议每五年举行一次。在1997年底、2002年初、2007年初和2012年初共召开过四次，除第一次开会是在1997年底外，其他三次都在中央政府换届选举年的年初召开。

过往举行的四次会议都推出了相关的金融改革和机构改革等重大举措：