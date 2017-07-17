乔治夏洛特随父母出访 英国借王室拉拢欧洲

图片版权 EPA Image caption 飞机抵达华沙后，乔治小王子和夏洛特小公主从舷窗向外眺望。

英国威廉王子与王妃凯特抵达华沙，开始他们为期五天的波兰和德国之旅，而乔治小王子和夏洛特小公主也随行在列。

此次威廉王子一家是应英国外交部安排访问两国。BBC外交和王室事务记者彼得· 亨特（Peter Hunt）认为，在第二轮"脱欧"谈判正式开启的这个时间节点，王室这次出访不会对谈判有任何实质影响，但可以提醒人们，离开欧盟之后的英国与欧洲的关系会依然紧密。

图片版权 PA Image caption 凯特王妃抱着夏洛特小公主走下飞机。

毫无疑问，两位小王子和小公主此次将会吸引所有人的关注。作为最受欢迎的王室成员中的两位，他们不仅会带来更多的媒体曝光量，也会增加当地民众对英国的好感。《伦敦旗帜晚报》更是直接将他们称为"王室大使"。

为了加强英国与欧洲的联系，英国王室近期已经到访多个欧洲城市。去年10月凯特王妃首次海外单独出访了荷兰，而今年3月威廉王子与凯特王妃一起对法国展开了为期两天的正式访问。英国是荷兰的第三大贸易伙伴，而法国在欧盟也是两巨头之一。

图片版权 EPA Image caption 这是乔治小王子和夏洛特小公主首次正式访问欧洲。

图片版权 PA Image caption 威廉王子与小王子在谈什么？

此次他们前往的波兰与德国两国也是欧盟国家中对英国意义重大。德国的重要性不言而喻，而波兰是英国的最大移民输入国之一，同时英波两国在国防、贸易等领域也有着广泛的合作空间。

威廉王子和凯特王妃抵达华沙后受到波兰总统杜达和第一夫人阿加塔的欢迎。按计划，他们将参观一些与二战有关的场所。在德国，他们将会与德国总理默克尔举行非公开会面，参观象征着德国统一的勃兰登堡门（Brandenburg Gate），以及出席一些其他活动。乔治小王子和夏洛特小公主预计将参加其中的一部分行程。