我们是否已经沦为手机和网络的奴隶？

图片版权 Getty Images Image caption 手机已经成为人们须臾不可离开的物件。

当你听到手机"叮"的一声，你是否情不自禁地就要查看一下？一天之中你是否不断地查看手机信息？甚至晚上起夜时也会顺便再看一下手机上是否有信息？如果所有答案都是"是"，那你也有了手机综合征。不过，别担心，千千万万的人都跟你一样。

这是一个追求速度的时代，一个追求方便的时代，一个时刻都要保持联系的时代。网络与智能手机可以说是21世纪改变了世界的发明之一，它使人们的联络方式，世界通讯方式以及学习、生活和商业活动方式都发生了无与伦比的变化。

但是，当我们为手机给我们的生活和工作带来的方便和效率感到兴奋之际，当手机已经成为我们须臾不可离开的物件时，有人已经开始质疑，24/7 时刻保持联系是否明智？手机和网络是否已经成为了我们的主宰？而本当是它们的主人却已经沦为"奴隶"？

一项研究发现，在英国，一个普通人每天大约要查看自己的手机85次，每天大约5个小时的时间花在互联网和 app 上。这实际上占去了一个人三分之一的清醒时间。研究还发现，大多数人并不意识到自己在手机和网络上花费了如此多时间。专家认为，这属于轻微"上瘾"的症状。

失去了手机，犹如失恋

最近在欧洲对一些16-25岁的年轻人所做的一项有关手机在他们生活中的重要性的调查中发现，当手机被拿走之后，仅仅几个小时，这些年轻人就开始出现焦躁不安和沮丧的情绪。如果给他们其他的手机替代一下，这种焦躁情绪会有所缓解。

科学家认为，这是因为手机早已不是用来打电话的，而是你的谋生工具、社交网络和你的生活"伴侣"。有的年轻人这样形容，一旦手机丢了，他们会感到心慌和空虚，甚至难过，那种感觉犹如失恋一般。

图片版权 Getty Images Image caption 手机一响，你就不由自主地要刷屏。

不过，人们是否已经不自觉地被手机所主宰，每天一睁眼就开始查看手机信息，从朋友圈一直到大大小小与你有关无关的奇闻轶事，各种各样的健康知识、修身养性的心灵鸡汤。我们为什么一定要遍知天下事呢？不知道，手机一响，你就自觉不自觉地要看一下。邮件来了，你就感觉必须要马上回复。而你自己发出了邮件似乎也期盼对方立即有回音。如果没有，你就会纳闷，甚至不爽。

慢下来，给自己喘息的空间

现在，已经有人开始"逆潮流而动"，呼吁慢节奏，不要被网络和手机所主宰。一位叫凯瑟琳·布里斯的女作者出版了一本新书——《准时：在一个追求快速的世界里找到自己的步伐》。这位42岁的英国女士曾经是一家出版公司的图书编辑，她辞职成为自由作家，每天在自己花园的小木屋里写作。

每天早晨，她要把家里的 wifi 关闭三个小时。现在她完成了这本有关劝说人们找回自己正常生活状态的书。她认为，一天忙忙碌碌，疲于应付，甚至下班也在电脑和手机上工作，最终会把人拖垮，并不会增加工作效率。

由于网络的方便，现在的商业活动几乎可以24小时连轴转，可以在世界各地联网工作。但是，很多雇员的私生活空间也遭到侵犯，boss 可能下班后也给你发邮件，发短信，你感到不得不回复。这其实是非常不公平的。

不过，法国的雇员们不必有此担心了。因为自2017年开始，法国颁布了一项新的立法，公司要保证雇员有"断联"的权力，以防止过度工作。

人们对网络和手机的依赖也许不无道理，但是，我们应该意识到，手机和电脑都是工具，而我们才是应用它们的主人，千万不能被它们牵着鼻子走…