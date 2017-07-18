虎骨不够狮骨凑？中国东南亚“狮骨交易猖獗”

图片版权 EPA Image caption 过去两年里，中国和越南已发现五宗将虎骨产品作为狮骨产品销售而被相关国家截获的事件。

据最新研究报告证实，将南非狮子骨骼伪装成虎骨售卖的交易在中国和东南亚市场“越来越猖獗”。

偷猎活动造成非洲老虎的数量锐减。偷猎者现在又将目光瞄准了狮子。

虎骨在中国和一些东南亚国家被视为具有药用价值。一些人认为虎骨有壮阳的功效，也是传统药材。这些市场对虎骨药酒的需求量相当大。可禁猎使虎骨难寻，狮骨就成了替代品。

BBC国际部环境事务记者纳文·辛格·卡德卡（Navin Singh Khadka）说，人们怀疑，在东南亚和中国市场售卖的部分虎骨实际上是狮骨，因为中国当局已在十年前禁止这种大型猫科动物的贸易。

总部位于英国的非政府组织"环境调查署"表示，根据来自有关国家政府部门截获的物品，以及在这些国家网络上提供的大批报价得出了有关结论。

环境调查署的最新报告说，在过去两年里，中国和越南已发现五宗将虎骨产品作为狮骨产品销售而被相关国家截获的事件。

图片版权 EIA-INTERNATIONAL.ORG Image caption 偷猎活动造成非洲老虎的数量锐减。

瑞士今天将举行《濒危野生动植物种国际贸易公约》大会。有关调查结果刚好在大会举行前公布。该公约是一个关于调控野生动植物种国际贸易的政府间多边公约。

该公约允许以圈养养殖狮子产品为基础的配额贸易。南非被视为是这些狮子身体部位的最大出口国，有关产品通常出口至东南亚，然后进入中国。

南非政府上月颁布年度出口农场养殖的狮子骨骼的配额为800付。南非环境部希望部分合法化的出口能有效监控狩猎行为，特别是对盗猎现场可能对野生狮子造成的影响。

但野生动物保护人士说，允许出售圈养狮子身体部位的作法还是会刺激偷猎以及濒危老虎的非法交易活动。

图片版权 IEA-INTERNATIONAL.ORG Image caption 一些人认为虎骨有壮阳的功效，也是传统药材。这些市场对虎骨药酒的需求量相当大。

其它一些没有农场圈养狮子设施的非洲国家担心，由于东南亚国家对老虎制品的需求强劲，导致这些国家的野生老虎种群也面临偷猎者的威胁。

南非保护区目前有约3490头野生狮子，并且拥有200个圈养狮子的农场养殖场，其中有多达8,000头圈养狮子。

老虎在南非也进行商业化养殖。2015年，南非有44个老虎养殖设施，养殖了至少280只老虎。