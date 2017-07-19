国民党党产：挥之不去梦魇还是难以割舍肥肉？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 国民党如今身陷党产问题风暴之中，而且牵连的范围可能还会扩大

台湾前国民党高层蔡正元涉嫌利用出售党营事业掏空资产而被收押，令沉寂了一段时间的国民党党产问题再次成为争议焦点。

在台湾的国民党党产，大多是在1945年之后，接收日本殖民政府和民间财产为名，再经由分配、租赁、转移等等不同的方式落入国民党的控制。

而国民党的党产在90年代的巅峰时期被形容是富可敌国、是"世界上最有钱的政党"，甚至成立投资公司来管理名下资产，而其名下资产当时也曾用于配合政府的政策。

例如为了鼓励台商到东南亚投资，国民党党营事业率先到越南、印尼等地开疆辟土，也曾远到南太平洋投资渔业，这对台湾发展对外关系裨益甚大。

但是对台湾本地而言，没有强大资源背景的在野党要挑战一个挟数千亿资金的执政党，即便不是不可能的任务也会是艰辛万分。

民主社会讲选举，而选举需要经费，看得见的有文宣的支出、人力的开销、竞选总部租金、还有要让几百个助选人员吃饱，这个花费不小。

另外还有金额可能更大但是却看不见的、或者说是见不得光的开支，包括了拉拢地方势力也就是"桩脚的所谓"绑桩"费用，至于桩脚拿到了钱、有没有买票贿选，这就不敢说了，但是从每次选举时的查贿结果来看，答案可说是呼之欲出。

由于支出不便公开还有后来的追查，因此国民党党产的连接错综复杂，不是党内相关高层难以得窥其貌，直到现在国民党的党产对外人而言仍旧是如谜一般。

因此在2000年政党轮替之后，执政的民进党便磨刀霍霍准备向国民党党产开刀，而当时的国民党眼见情势不妙，也曾信誓旦旦的说将要"党产归零"，但是直到现在历经数任党主席之后，党产还是没有"归零"，而民进党打击的力道在"转型正义"的大旗之下、加上民意舆论的加持，力道更大。

在如此的状况之下，国民党为何还是如哈比人的魔戒一般，不愿放开党产？不少人认为是党产牵扯太多既得利益人士，一旦党产摊在阳光下，这些相关既得利益人士也会随之曝光，而且到现在也可能还有不少党产是登记在个人名下。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 在国民党到了台湾之后，电影制作和电影院有很长的一段时间是由党营事业所独霸。

国民党到去年的总统以及立法委员选举，依然是以中央党部拨款支援部分候选人为主，如果没了党产奥援，未来的选举更是愁云惨雾。

但是现在的社会氛围而言，对国民党的党产只能说就是"反感"，接触到的一些国民党基层也认为，与其被弄成是挥之不去的梦魇、三不五时就被拿来做文章，也许国民党该思考挥别党产，但是他们也怀疑没有了党产这块"肥肉"的相关高层还能"活得下去"。