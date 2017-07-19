中俄波罗的海展示利器 北约警惕中国海军崛起

图片版权 xinhua Image caption "长沙"号导弹驱逐舰是中国海军第二艘先进的052D型导弹驱逐舰，能够单独或协同海军其他兵力攻击水面舰艇、潜艇，具有较强的区域防空和对海作战能力

俄罗斯将参加本周开始的大型军事演习，中国派遣最先进的导弹驱逐舰参加这次在波罗的海沿岸举行的军事演习。

俄罗斯国防部在波罗的海演习开始前证实了这次2017年联合海军演习。俄罗斯和中国在欧洲边界附近展示了自己最先进的军事装备。

十多艘战舰，直升机和其它军用飞机将在演习中展示军事实力。演习的主要目的是增加俄中两国舰队面对海上安全威胁的有效合作，演练俄中军舰人员的训练对接性。

加里宁格勒地区的波罗的斯克将在7月21日举行官方仪式欢迎中国海军。

俄中两国自2012年就开始联合海军演习。这次演习在7月24日-27日间进行。

据报，中国派遣了"长沙"号导弹驱逐舰赴欧洲参加演习，这是中国海军第二艘先进的052D型导弹驱逐舰，该舰可单独或协同海军其他兵力攻击水面舰艇、潜艇，具有较强的区域防空和对海作战能力。

报道说，中国海军的"运城"号导弹护卫舰和中国自行设计制造的"骆马湖"号新型远洋综合补给舰也被部署到俄罗斯。

北约警惕

俄罗斯计划举行的"Zapad 2017"演习是冷战后规模最大的一次军事演习。芬兰已经表示反对俄罗斯的这次军事演习。

周末当上述3艘中国军舰穿越英吉利海峡时，英国皇家海军"里士满"号护卫舰沿途尾随监视。当中国舰队驶往北海时，荷兰舰艇也加入了尾随监视。

这是中国军舰首次在具有重要战略意义的波罗的海参加军事演习。上周，中国海军舰队在前往波罗的海途中经过具有重要战略意义的地中海时进行了实弹射击演练。

在波罗的海军演后，中国海军将加入俄罗斯海军在日本海和鄂霍次克海9月举行的第二阶段俄中联合演习。

在欧洲的北约盟国对普京的真实意图感到担心，他们怀疑莫斯科透露的军演的真实内容。

在2016年的联合演习中，俄罗斯总统普京和中国领导人习近平在具有主权争端的南海进行了军事演习。

走向全球

中国和俄罗斯都是在联合国安理会具有否决权的常任理事国，而且两国一起经常在诸如叙利亚危机等重大国际问题上采取一致立场。中俄的共同立场经常引起美国和西欧的不满和反对。

此次中国海军远赴波罗的海参加联合军演显示了中国海上实力，中国正迅速将海上力量向全球扩展。

在上海的军事问题专家倪乐雄对英国《每日电讯报》指出，在波罗的海的演习的目标是北约，但演习是对最近美国、印度和日本在印度洋的演习作出的反应，因为印度洋的演习针对的是中国。

上海政法学院国际事务与公共管理系教授倪乐雄说，"中俄承诺要通过定期举行军事演习加强两国的战略关系"。他说，中国有自己的计划，那就是要向世界展示中国是主要的海上强国。

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