“朝鲜明年拥有洲际核导弹” 中美新制裁箭在弦上

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 7月4日，朝鲜领导人金正恩庆祝洲际导弹发射成功。

《华盛顿邮报》周二（7月25日）披露，美国一份官方报告称朝鲜将于明年拥有性能可靠的、能够搭载核弹头的洲际弹道导弹。

《华盛顿邮报》称，这份秘密报告的撰写方是美国国防情报局（DIA）。报告中的评估结果称朝鲜拥有洲际导弹的进程将极大加快。其依据之一是，朝鲜最近进行的试射显示该国的武器专家已经在技术方面获得了令人吃惊的突破。

截至目前朝鲜并没有取得在导弹上搭载小型核弹头的技术。但在7月4日，朝鲜成功试射了一枚最远射程能够打到美国阿拉斯加的弹道导弹。

法新社消息称，五角大楼已经监测到朝鲜正在准备下一次导弹试射。一个匿名消息源称朝鲜可能在本月27日也就是朝鲜战争停战协议签署64周年之际进行发射。这枚导弹的型号可能是一种中程导弹，或者一枚远程洲际导弹（KN-20或Hwasong-14）。

新一轮制裁

美国驻联合国大使尼基•黑利（Nikki Haley）周二表示，美国和中国关于对朝鲜进行新一轮制裁的谈判正取得进展。

"这轮新制裁将非常严厉，"黑利说。

朝鲜在7月4日试射了洲际导弹之后，美国敦促联合国制定更加严厉的制裁措施。

这一努力需要在递交给联合国安理会之前得到朝鲜主要朋友中国的支持。

中国常驻联合国大使刘结一回应记者提问时表示，"我们当然正在取得进展。"

黑利在朝鲜进行洲际弹道试射的第二天就像联合国安理会递交了启动新一轮对朝制裁的提议，其中涉及的新制裁措施包括，切断朝鲜石油供应，禁止朝鲜外派劳工，对朝鲜进行新的空中和海上禁运。

对朝鲜进行新一轮制裁还将取决于俄罗斯是否合作。俄罗斯国防部否认朝鲜7月4日测试的是一枚洲际导弹，同时强调解决朝鲜问题的方式应该是多方会谈而不是制裁。