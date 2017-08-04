说走就走的旅行 这些照片里都有哪些故事？

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这张2009年获得年度旅游摄影师比赛的照片拍摄于孟加拉。这名女子蜷缩在火车托架系统上，只为逃避检票员。

2003年, 越南会安早晨的市场，美国摄影师Michael Matlach作品

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2004年, 马里男孩炎夏里偶得一席凉风，法国摄影师Remi Benali作品

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2005年,古巴哈瓦那邻居递鸡蛋，加拿大摄影师Lorne Resnick作品

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2005年, 荷兰羊群的自由，荷兰摄影师Gerard Kingma作品

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2005年, 墨西哥小贩卖出了几顶帽子？美国摄影师Todd Winters作品

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2009年, 印度人庆祝春天的到来，印度摄影师Poras Chaudhary作品

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2011年，在加拿大北极取暖，德国摄影师Thomas Kokta作品

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2011年, 俄罗斯的白鲸朝我游来，瑞士摄影师Franco Banfi作品

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2012年, 埃塞俄比亚卡罗部落的卫士，德国摄影师Jan Schlegel作品

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2012年, 俄罗斯西伯利亚孤独的小孩，瑞士摄影师Alessandra Meniconzi作品

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2013年, 泰国普吉岛, 这个女孩同大象在一起游泳吗？（不是！），美国摄影师Justin Mott作品

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2014年, 北塞伦盖蒂迷惑的角马，比利时摄影师Nicole Cambre作品

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2014年, 刚果共和国奇装异服的男子，挪威摄影师Johnny Haglund作品

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2015年, 美国路易斯安那柏树中玩皮划艇，荷兰摄影师Marsel van Oosten作品

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年度旅游摄影师作品展8月4日至9月13日在伦敦的展出。本文中所有的图片版权归年度旅游摄影师所有。