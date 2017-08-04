说走就走的旅行 这些照片里都有哪些故事？
这张2009年获得年度旅游摄影师比赛的照片拍摄于孟加拉。这名女子蜷缩在火车托架系统上，只为逃避检票员。
2003年, 越南会安早晨的市场，美国摄影师Michael Matlach作品
2004年, 马里男孩炎夏里偶得一席凉风，法国摄影师Remi Benali作品
2005年,古巴哈瓦那邻居递鸡蛋，加拿大摄影师Lorne Resnick作品
2005年, 荷兰羊群的自由，荷兰摄影师Gerard Kingma作品
2005年, 墨西哥小贩卖出了几顶帽子？美国摄影师Todd Winters作品
2009年, 印度人庆祝春天的到来，印度摄影师Poras Chaudhary作品
2011年，在加拿大北极取暖，德国摄影师Thomas Kokta作品
2011年, 俄罗斯的白鲸朝我游来，瑞士摄影师Franco Banfi作品
2012年, 埃塞俄比亚卡罗部落的卫士，德国摄影师Jan Schlegel作品
2012年, 俄罗斯西伯利亚孤独的小孩，瑞士摄影师Alessandra Meniconzi作品
2013年, 泰国普吉岛, 这个女孩同大象在一起游泳吗？（不是！），美国摄影师Justin Mott作品
2014年, 北塞伦盖蒂迷惑的角马，比利时摄影师Nicole Cambre作品
2014年, 刚果共和国奇装异服的男子，挪威摄影师Johnny Haglund作品
2015年, 美国路易斯安那柏树中玩皮划艇，荷兰摄影师Marsel van Oosten作品
年度旅游摄影师作品展8月4日至9月13日在伦敦的展出。本文中所有的图片版权归年度旅游摄影师所有。