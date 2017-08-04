说走就走的旅行 这些照片里都有哪些故事？

  • 2017年 8月 4日
A woman travelling on the locking system of a carriage. Dhaka, Bangladesh 图片版权 GMB Akash / TPOTY

这张2009年获得年度旅游摄影师比赛的照片拍摄于孟加拉。这名女子蜷缩在火车托架系统上，只为逃避检票员。

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2003, 越南会安早晨的市场，美国摄影师Michael Matlach作品

Hoi An, Vietnam 图片版权 Michael Matlach / TPOTY
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2004, 马里男孩炎夏里偶得一席凉风，法国摄影师Remi Benali作品

Kolenz, Mali 图片版权 Remi Benali / TPOTY
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2005,古巴哈瓦那邻居递鸡蛋，加拿大摄影师Lorne Resnick作品

Havana, Cuba 图片版权 Lorne Resnick / TPOTY
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2005, 荷兰羊群的自由，荷兰摄影师Gerard Kingma作品

Netherlands 图片版权 Gerard Kingma / TPOTY
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2005, 墨西哥小贩卖出了几帽子？美国摄影师Todd Winters作品

Jalisco, Mexico 图片版权 Todd Winters / TPOTY
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2009, 印度人庆祝春天的到来，印度摄影师Poras Chaudhary作品

The Hindu festival of Holi. Mathura, Uttar Pradesh, India 图片版权 Poras Chaudhary / TPOTY
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2011年，在加拿大北极取暖，德国摄影师Thomas Kokta作品

Canadian Arctic 图片版权 Thomas Kokta / TPOTY
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2011, 俄罗斯的白鲸朝我游来，瑞士摄影师Franco Banfi作品

Beluga whale. White Sea, Karelia Region, Northern Russia 图片版权 Franco Banfi / TPOTY
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2012, 埃塞俄比亚卡罗部落的卫士，德国摄影师Jan Schlegel作品

Biwa - Omo River Valley, Ethiopia 图片版权 Jan Schlegel / TPOTY
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2012, 俄罗斯西伯利亚孤独的小孩，瑞士摄影师Alessandra Meniconzi作品

Nenet girl - Siberia, Russia 图片版权 Alessandra Meniconzi / TPOTY
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2013, 泰国普吉岛, 这个女孩同大象在一起游泳吗？（不是！），美国摄影师Justin Mott作品

Elephant - Phuket, Thailand 图片版权 Justin Mott / TPOTY
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2014, 北塞伦盖蒂迷惑的角马，比利时摄影师Nicole Cambre作品

Wildebeest - Mara river, North Serengeti 图片版权 Nicole Cambre / TPOTY
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2014, 刚果共和国奇装异服的男子，挪威摄影师Johnny Haglund作品

'Les Sapeurs' - Kinshasa, Democratic Republic of Congo 图片版权 Johnny Haglund / TPOTY
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2015, 美国路易斯安那柏树中玩皮划艇，荷兰摄影师Marsel van Oosten作品

Kayaking - Atchafalaya Basin, Louisiana, USA 图片版权 Marsel van Oosten / TPOTY
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年度旅游摄影师作品展8月4日至9月13日在伦敦的展出。本文中所有的图片版权归年度旅游摄影师所有。

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