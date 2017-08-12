用战争片台词威胁朝鲜后 特朗普和习近平通了电话

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美国总统特朗普周六（8月12日）和中国国家主席习近平通了电话。

中国央视报道称，双方就朝鲜半岛局势交换了意见。

两人通话之前，特朗普于周五再次通过推特向朝鲜发出战争威胁。这一次他引用1949年上映的战争电影《血战硫磺岛》中约翰•韦恩（John Wayne）的台词称美军已经"填弹完毕并锁定目标"。

中国央视称，习近平在通话中强调，中美在实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定方面拥有共同利益。特朗普则表示期待对中国进行国事访问。

"填弹完毕"

"一旦朝鲜作出愚蠢举动，（我们的）军事解决方案已经完全就绪，填弹完毕并锁定目标，" 正在新泽西休假的特朗普周五在推特上写道，"希望金正恩能找到另一条道路！"

在随后被记者要求解释这句话的含义时特朗普说，"这些语言非常、非常容易理解。"

但他补充说，"只要他（金正恩）兑现哪怕是一个威胁……或者他对关岛等美国任何领土以及美国任何一个盟国做了什么，他会很快真正感到后悔"。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜7月28日成功试射洲际弹道导弹，并声称正在计划对美国关岛进行导弹打击。

图片版权 EPA Image caption 7月28日朝鲜试射洲际导弹后，美韩立刻进行了联合导弹演习。

在会见了国务卿蒂勒森和美国驻联合国大使尼基•黑利之后，特朗普对记者说，目前的朝鲜局势"非常危险，不能在持续下去"。

"我们在观察事态进展。我们认为有一些好的事情可能发生，但也可能有不好的解决方式。"

尽管采取的语言越来越强硬，但他还是强调"没人比特朗普总统更爱好和平的解决方案"。

在朝鲜官方通讯社朝中社发布声明称"特朗普正在把朝鲜半岛局势推向核战争的边缘"之后不久，特朗普迅速发出了上述推文。

特朗普习近平通话

中国央视报道称，两国元首就当前朝鲜半岛局势交换了意见。习近平强调，中美在实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定方面拥有共同利益。当前，有关方面要保持克制，避免加剧朝鲜半岛局势紧张的言行。解决朝鲜半岛核问题，归根结底还是要坚持对话谈判、政治解决的大方向。中方愿在相互尊重的基础上同美方保持沟通，共同推动朝鲜半岛核问题妥善解决。

图片版权 AFP Image caption 习近平在通话中称，中美两国在朝鲜问题上拥有共同利益。

报道称，特朗普在通话中表示，当前美中关系发展态势良好。我期待着对中国进行国事访问。他还表示，充分理解中方在朝鲜半岛核问题上发挥的作用，美方愿同中方继续就共同关心的重大国际和地区问题保持密切沟通。

白宫随后发表声明称，特朗普在和习近平通话是说，朝鲜"应该停止挑衅和让事态升级的行为"。

声明说，两位领导人对联合国安理会的新制裁决议表示欢迎，称这是"朝鲜半岛走向和平稳定的重要必须的一步"。

"两位领导人重申了关于半岛无核化的共同承诺。希望能通过和平方式解决朝鲜问题。"

俄罗斯外长拉夫罗夫呼吁美朝两国相应中俄提出的建议，各自暂停导弹试射和美韩联合军事演习。但美国和朝鲜均没有对此表示积极姿态。

美国五角大楼发言人说，代号为“乙支自由卫士”（Ulchi-Freedom Guardian）的美韩年度军演按计划将于8月21日举行。