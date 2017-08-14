副总理是双重国籍？澳洲高等法院将裁决处理

图片版权 Reuters Image caption 乔伊斯将把此事提交给澳大利亚高等法院裁决。

新西兰内政部长彼得·邓恩（Peter Dunne）证实，根据1948年新西兰公民法案，澳大利亚副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）是新西兰公民。

早些时候，澳洲副总理乔伊斯在国会透露，他可能是新西兰公民，拥有双重国籍。

澳大利亚宪法规定，任何拥有双重国籍的人士不能竞选联邦议员。

乔伊斯表示，为了澄清事件，他已要求政府把事情交给高等法院处理，要求法院就事件做出裁决。

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乔伊斯此前获得的法律咨询意见认为，他并未违反相关规定。

澳洲总理特恩布尔表示，鉴于政府获得了有力的法律咨询，乔伊斯将继续担任副总理。

在乔伊斯之前，绿党参议员卢德兰（Scott Ludlam）和沃特斯（Larissa Waters）就因双重国籍问题而在上个月被迫辞职。

乔伊斯是谁？

乔伊斯是澳洲国家党领袖，他是特恩布尔保守党联盟政府的成员。

乔伊斯于2005年进入参议院，担任八年参议员后，从2013年起担任澳洲众议院议员。

乔伊斯以直率言词著称。他曾在好莱坞知名演员约翰尼·德普和妻子安柏赫德涉嫌非法将两只爱犬带入澳洲境内的事件中发声，并在反驳澳洲国庆日批评者的事件中引起国际媒体注意。

新西兰政府怎么说？

就在乔伊斯在国会透露自己被指拥有澳洲和新西兰双重国籍之际，新西兰内政部长彼得·邓恩（Peter Dunne）证实，根据1948年新西兰公民法案，乔伊斯是新西兰公民。

邓恩对媒体表示，新西兰法律事务办公室核实了有关情况，确认乔伊斯是新西兰公民。

新西兰总理比尔‧英格利希（Bill English）亦证实了乔伊斯的问题身份，并说，"他（乔伊斯）不知不觉地成了新西兰公民"。

乔伊斯如何反驳双重国籍说法？

乔伊斯在澳洲国会表示，新西兰驻澳洲高级专员公署上周四通过电话联系，指出他可能是新西兰公民，乔伊斯称，"毫无疑问"，他对这个消息感到"震惊"。

他强调，"我一直都是澳大利亚公民"。

这位澳洲国家党领导人表示，他于1967年出生于澳洲新南威尔士州的塔姆沃思，母亲是澳大利亚人。

乔伊斯表示，他的父亲出生于新西兰，但在1947年作为"英国臣民"移民澳洲。

乔伊斯说， "我和我双亲都没有任何理由相信我可能是任何其它国家的公民"。

乔伊斯在国会还说，"不管是我的双亲还是我，都没有申请过将自己登记为新西兰公民，新西兰政府也没有将我认定为新西兰公民"。

澳洲宪法在这个问题上怎么说？

图片版权 Getty Images Image caption 乔伊斯表示，他对自己资格认定的合法性很有信心。

澳洲宪法第44条（取消资格）规定，"承认过忠诚于、服从于或依附于外国，或承认自己为外国的臣民或公民，或享受外国臣民或公民权利或特权的人，或是外国公民"，"不得作为参议员或众议员当选，或作为参议员或众议员出席议会"。

这条规定被解释为，拥有双重国籍的人或效力于外国势力的人不得竞选议员。

但有专家指出，有关规则具有不确定性，特别是涉及根据血统取得的国籍身份认定方面。

乔伊斯如被裁定取消资格会怎样？

特恩布尔的执政联盟政府目前在众议院只有一席多数票。

如果乔伊斯被裁定取消资格，将会触发补选，执政联盟将面临风险。

不过，特恩布尔可以在取得独立议员和小党派的支持下保留政府。

澳洲财政部长莫里森也低调回应执政联盟的风险，并表示，重要的是"不要过早下结论"。

澳洲总理特恩布尔有何回应？

澳洲总理特恩布尔致函反对党领袖比尔·肖滕（Bill Shorten），寻求在解决双重国籍问题上的协助。

特恩布尔说，现在是让高等法院澄清宪法第44条规定的确切含义的时候了。

他在信函中说，"澳大利亚人中约有一半有外国出生的父母，无论出生地点如何，许多外国的国籍法授予根据血统取得的公民身份，可能会有数以百万计的澳洲人在不知不觉中拥有双重国籍，这种可能相当可观"。

"澳大利亚人必须对我们的政治制度有信心，解决任何不确定性至关重要。"

还有哪些议员因双重国籍问题被取消资格？

上个月，已有两名澳洲参议员因拥有双重国籍而被迫辞职。

绿党参议员卢德兰发现自己忘了放弃新西兰公民身份而被迫辞职；另一名绿党参议员沃特斯也因仍然持有加拿大公民身份而辞职。

你的器材不支持播放多媒体材料 绿党参议员沃特斯（（Larissa Waters））也因仍然持有加拿大公民身份而辞职。

另外两名参议员马特·卡纳万（Matt Canavan）和马尔科姆·罗伯茨（Malcolm Roberts）也将由高等法院决定其资格。

澳洲资源部长卡纳万此前因被指拥有澳洲和意大利的双重国籍身份而辞去部长一职。

澳洲参议院将把此案送交高等法院调查，如果被判违宪，卡纳万将失去参议员资格。