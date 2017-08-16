台湾大规模停电 蔡英文政府能源政策能持续？

图片版权 CNA Image caption 8月15日下午，台湾当地经历了有史以来最大规模的无预警停电，当时总共造成全台湾668万户瞬间用电受影响。

一场全台湾的停电意外，不仅让台湾的国安被质疑，民进党的"非核家园"是否能付诸实施，也成为许多人质疑的焦点。

最大规模停电

8月15日下午，台湾当地经历了有史以来最大规模的无预警停电，当时总共造成全台湾668万户瞬间用电受影响，17县市出现大规模停电，比例超过台湾总用户的一半。

随后，来自台湾各界的声浪，质疑这起意外发生太过夸张。总统蔡英文也于16日正式发表声明，向全台湾人民致歉，并全面检讨、指示行政院尽速研拟报告说明。经济部长李世光也宣布请辞下台。

根据台湾官方调查，原因是因为台湾中油公司员工，在操作大潭电厂的供气系统时发生错误，因而让系统出现"信号异常"，最后6部机组自动关闭，让供电量瞬间锐减10% 。中油公司董事长陈金德一度表示，愿意负起所有责任。

然而，这起意外大停电，并没有解决所有人民与媒体、在野党的疑虑。在野的国民党发表声明指出，蔡英文政府多次向台湾民众保证台湾不会缺电，如今发生这样的事故，政府不只要查明真相跟究责，也要对供电计划提出有效措施。

而这位"中油员工"，是否真有其人，也成为各家媒体追逐焦点，为何会因为简单的员工操作失误造成大停电等，也都是有待厘清的部分。

用电量达临界点？

根据台湾电力公司的官方数据，15日的午后接近2时，台湾的整体最高用电量已达到3645.28万瓩，刷新了历史纪录。然而，台湾所有电厂所能提供的最大电力为3761万瓩，当时已经达到97%使用率，早濒临"临界点"。

早从7月时，台湾电力公司已经警告，台湾全岛的供电量随时会有"红灯危机"，甚至当时官方还呼吁，希望全民于午后1时至3时不要使用冷气，一同省电"度过难关"，然而成效依旧不彰。

台湾官方粗估，意外发生的当下损失了约400多万瓩供电力，才造成全台湾无预警大断电。很多人质疑，这是"国安层级问题"，假设台湾因为简单地停电就陷入真空状态，那万一是对岸共军来犯，到时绝对无法因应。

这起事件也造成中国大陆许多网民议论，有的网民调侃台湾废核支持者的"用爱发电"理论。也有网民认为，台湾经济部长这样就辞职"脸皮太薄了点"。

图片版权 Reuters Image caption 反核游行团体向政府提出停止兴建核电站，分阶段全面终结核电。

非核家园真有解？

然而，这起意外确实暴露了台湾的电使用量已经不堪负荷，仅仅一个电厂的意外就能导致全岛瘫痪。也让蔡英文政府，当初在竞选总统时提出的"2025年非核家园"承诺受到了质疑。

日前，台湾遭逢台风袭击，导致东部花莲的和平电厂受损，蔡英文11日时还于脸书发言表示，"感谢台电人员辛劳"，但同时也强调"核四(第四座核能电厂)不再是台湾的选项，政府不会因为一次天灾意外，就放弃非核家园的目标"。

而这次的停电大意外，也被很多台湾媒体解读，认为蔡英文的非核家园目标，宛如神话一般渐渐在破灭中。如果一再灌输"台湾不缺电"的观念，恐怕下一次的停电只是迟早的事。

台湾清华大学核工所所长许荣钧，以前就曾向BBC中文网说明，台湾本身尚缺乏2025年"告别核电"的本钱。当时他也说明："核能如果全被取代，势必就是燃煤和天然气的使用量会大增。一到了夏天，势必用量会更明显加大"。

许荣钧当时也补充，全世界达到非核家园的国家仅有德国，台湾的特质与日本相似，都属海岛而无法跟周遭国家调节电力。在每一度电都要自己发出来的情况下，对于能源政策的规划更应该谨慎。

是否会冲击民心？

而这起事件毫无意外，也将冲击台湾人民对蔡英文政府的执政信心。台湾大学商学研究所教授江炯聪，昔日为这次下台部长李世光的老同事。他向BBC中文网表示，老战友李世光下台"很可惜"，但他认为，中央政府的人事还会继续崩解，这起事件只是其中一个骨牌。

日前"台湾民意基金会"，也才公布甫刚出炉的民调，目前蔡英文的民调满意度仅为29.8%，不到30%。该基金会也指出，蔡英文的声望短短一年多来下滑40%百分点，不仅是领导威信危机，也是国家危机。

部分台湾媒体社论指出，蔡英文是时候该"踩刹车"，适时检讨能源政策的成败。国民党则批评，民进党的"非核家园"政策与规划仍不够完善，假若实施"错误能源政策"，只会让国家陷入不安。

然而蔡英文已经于脸书上明确指出，政府正推动"分散式的绿能发电"，避免单一电故影响全国供电。并强调"政策方向不会改变，这事件只会让我们的决心更坚定"。可以预见的是，民进党将持续既有绿能政策路线，但台湾人民是否会买单，意外是否让民调再重挫，或许政府将花更多心力重拾人民的信心