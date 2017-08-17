台湾大停电曝露国营事业内部的“黑暗面”

图片版权 Reuters Image caption 停电使给民众的生活带来不便。

一场搞不清楚原因的事故导致台湾8月14日下午大停电，不但让人民发现台湾的电力系统非常脆弱，也赫然发现涉及其中的国营事业原来那么令人不可思议。

根据官方的说法，原先是台湾负责电网和发电的台电公司的大潭发电厂跳机、后来说是供应该电厂所需天然气的台湾中国石油公司工程人员误触计量站（相当于家用的瓦斯表）开关，中国石油公司说工程人员是民间包商的人员，不是该公司的人，然后又说是电脑系统"异常"。

不同说辞

台湾的电力供应有许多问题，其中都是几十年的"积弊"，不是一朝一夕可以弄清楚或者解决的，但是就目前从目前官方对这次大停电所做的解释来看，实在叫人觉得丈二金刚摸不着头脑、反而更叫人迷糊。

不过比较清楚的却是涉及这次的台电和中油两家国营事业居然在高层人事的任命上还是几十年不变，也就难怪"积习难改"。

图片版权 Tsai Ing-wen Facebook Image caption 台湾总统蔡英文在脸书上向台湾人民道歉，但是文中所说的事件发生原因却和中油次日提出的原因不同。

台电和中油虽然理论上是企业，但是常年来董事长都是由政府任命，大多被外界视为是官位人选分配摆不平的时候用来安抚的"酬庸"位置，所以国营事业的所谓董事长大多没有实际的相关实务经验，反倒是和政府或者执政党关系良好。

政府之所以不担心由没有实际相关事务经验的人选出任董事长，主要就是因为日常实际业务是由总经理和副总经理负责，就算是董事长闲云野鹤、坐领干薪无所事事也无伤公司的业务。

政治任命的董事长

这个"传统"并非始于今日，在两蒋时期就用这种方式任命台电和中油的董事长，当初的主要用意让党政关系良好的人出任董事长，一方面可以挡下关说、还可以上达层峰，协助台湾电力和石油工业的发展。

这种做法或许在威权时代能够发挥一些效用，但是一路以来反而是越走越偏，不论是国民党执政期间、还是民进党执政，都是以种种不同的理由将非专业的政治人物指派为台电和中油等国营事业的董事长，所以台湾民间讥讽台电和中油两家公司都是"肥猫"或者是台语谐音的"肥咖"。

国营事业最为人诟病的就是因循苟且、官官相护，出了问题也就写个调查报告，基层和上层沟通也有极大的问题，例如蔡英文在脸书上所说的停电理由，和次日中油公司记者会上的说法就不同，被质疑在呈报上级的时候推卸责任、使得蔡英文收到的了不确定也不一定正确的消息。

尤其是台电和中油在市场占有垄断的地位，而且台电还掌握了台湾的电网，在种种政府补贴的措施之下，虽然台湾享有相当低廉的电价，但是台电每年依旧有大笔的盈余。

这两家公司在不出问题的时候，董事长除了每月享有高薪、年终奖金也甚为可观，所以意者趋之若鹜，而这次的大停电还暴露出这两家公司的前中级经理人员退休之后，随即进入供应商工作，雇用动机令人起疑。

民众倒楣？

官方解释之一的两名中油外部承包商所属的工人未按照标准作业程序所以导致供气停止、电厂无法发电，这也引起了外界的质疑，认为难道承包商施工的时候，中油不需要在旁监督？甚至说如果解放军要攻打台湾，根本也无须劳师动众，向这两名工人学习就能瘫痪大半个台湾了。

外界或者网民的质疑或许不能作准，但是总统蔡英文在脸书Facebook上的贴文就说明台湾的供电的确是非常脆弱，先前台风吹倒了在东部花莲的电塔，结果就供电紧张，政府高层才打包票不会限制用电也就是分区轮流停电，隔了没几天却爆发台湾从南到北的大停电。

图片版权 Reuters Image caption 停电后的台北夜市。

大停电让受影响的民众破口大骂、没受到影响的民众也不好过，整个民间的民意可以用愤怒来形容，经济部长虽然下台表示负责，不过显然不能熄灭那股怒火，就算是台电和中油都表示会负责赔偿，可是此话一出更激怒了民意。

因为第一个是台电的赔偿一日电价、也就是大约40元新台币（约1英镑、1.3美元、人民币约10元）的方案和民间受到的影响几乎是不成比例，还有就是就算中油赔偿台电，国营事业赔偿国营事业，最后都是纳税人的钱。

现在出了那么大的纰漏，整顿台电和中油的呼声四起，认为再不整顿、放任现状继续，难保未来不会出现更大而且更严重的事故，让台湾的经济和民生蒙上阴影。