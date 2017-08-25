惊悚片遐想：英国幽魂古宅的吸引力

图片版权 Sun Films Image caption 孙一曦的电影处女作《SuSu》讲述了一座英国古宅里幽灵游荡的故事。

旅居英国的中国女导演孙一曦推出了自己的电影处女作《SuSu》，她将这部自编自导的电影定位为文艺轻惊悚片。

影片故事讲述了两位在英国学珠宝设计的中国女孩假期兼职打工时的一段奇遇。七安和爱墨幸运地找到一份似乎非常理想的周末兼职 － 到英国乡下一座大宅中整理影像资料。

之所以找到两位中国女留学生来做这份工作，是因为影像资料的主角是几十年前嫁到这家英国大户人家的中国昆曲明星素素，她在这座古堡中的练唱和生活的影像。

随着工作的进展，素素的神秘故事以及深埋在古堡中的阴森秘密逐渐浮出水面。然而，当七安和爱墨想要逃离古堡时，却发现那家人并不想让她们离开…

虽然影片尚未公映，但故事已经吸引了我！更值得恭喜导演的是，这部影片已经入围2017年第41届蒙特利尔国际电影节，参加处女作竞赛单元，角逐天极奖。

惊悚片并不是本人的菜，但我知道世界各地有成千上万的惊悚片迷，以至于惊悚片成为电影业中颇为显著的一类，而很多惊悚片都与古堡幽灵或鬼屋游魂有关。

鬼屋的魔力

我是无神论者，不相信鬼神之类的事。但是，冥冥之中似乎也感觉有一些无法用科学道理来解释的事物和现象。因此，凡事不能说绝对了。

在英国，似乎被幽灵与游魂骚扰的宅子不少，相信其有的人也不少。在英语里这种住宅被称为 Haunted House 闹鬼的房子。有关传说甚至媒体报道时时可见。

最近的一则报道竟让人真假难辨。这是英国一家著名报刊的网站，上面播出的一则录像显示，一个摄制组在一个闹鬼的大宅里调查拍摄过程中，只见正在拍摄的录像师突然踉跄了一下，随即回过头四下寻看。同事问他怎么了，他说被人抓了一下。可是他背后并没有人。他说被抓的地方还有点疼，同事们掀开他衣服一看，后腰处有三道抓痕！这个根本不信鬼的摄影师当时就发抖了…

或许正是这种莫名其妙不可解释的现象令人既恐惧又兴奋。网上搜索一下，竟然发现了一个热闹而兴旺的"寻鬼"行业。

"英格兰最著名的鬼屋"、"寻鬼之旅"、"惊悚之夜"，这类抓人眼球的旅行项目吸引了无数寻求刺激的游客。价格不菲的"寻鬼"之旅，常常爆满，一票难求。

图片版权 PA Image caption 西方万圣节前后，是“寻鬼”行业最兴盛的时期。

恐惧心理学

"寻鬼"的高潮时期是在 Halloween 万圣节，也称"鬼节"前后。特别是在美国，体验恐惧的场所跟英国的"寻鬼"之旅不甚相同。在英国，人们前往那些传说有幽灵游荡的古堡大宅去体验，抱着侥幸能一窥"鬼魂"的心理 － 当然历史悠久的国度不乏古宅，似乎也不乏冤死的幽魂。

而在美国，喜欢寻求刺激的美国人直截了当到"鬼屋"去受惊吓。"惊恐之旅"、"鬼屋探幽"、"死亡洞穴"都是商家投资特别兴建的，充满"恐怖"与"血腥"，各种特制场景和音响效果，令游客丧魂落魄，而又兴奋异常。美国的这种惊恐行业每年创造上亿美元的利润。

看来又是花钱买体验惹的事了。不过，也与人的本性追求刺激有关。美国心理学家克里斯蒂安.戈利伦说："体验不同的情感经历是人类的本能，可以说最强大的情感冲击便是惊恐。而最令人恐惧的是难以预测和出其不意 － 恐怖突然降临。这些鬼屋历险之类的项目之所以兴旺起来，就是人们希望体验惊恐，希望玩一下心跳，但是又知道自己实际上是安全的。"

记得我曾看过希区科克的几部经典惊悚片，不少关键场景都是半捂住眼睛看的，可是还是忍不住要看！期待观看一曦导演的这部文艺轻惊悚片《SuSu》，或许之后也去试试"寻鬼之旅"？