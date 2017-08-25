三星集团继承人李在镕因贪腐被判五年监禁　

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韩国三星集团继承人李在镕因贪腐等罪名，被首尔中央地方法院判监五年。

李在镕被指控贿赂、侵吞公款以及隐藏在海外的资产等罪名。案件与导致韩国总统朴槿惠被弹劾的丑闻有关。

在韩国民众对韩国大公司组成的财阀的怨恨与日俱增之际，该案的审理引起韩国民众的强烈关注。

韩国检方此前请求法院以行贿罪和其他罪名判处李在镕12年监禁。但李在镕否认所有指控。

李在镕自今年2月以来就在韩国被捕。

检控方指控李在镕向与朴槿惠总统密友崔顺实有关的组织捐款410亿韩元（2900万英镑），以换取政府支持三星集团的一个重大重组计划，该计划将会有利于李在镕顺利接手集团领导权。

李在镕的律师表示会对这个判决提出上诉。

据路透社报道，李在镕的律师在裁决后告诉记者："我们相信裁决将被推翻”。