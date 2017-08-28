从14亿到1千台币 台湾红会怎么了？

图片版权 CNS Image caption 九寨沟发生地震后，救援人员开展救援。

台湾红十字会会长，前法务部长王清峰8月27日表示，中国四川九寨沟发生严重地震，但这次救援募款相当不成功，只有台币1000元（约33美金）。面对这样的结果，王清峰坦言"受到打击"。

8月8日九寨沟发生发生里氏7级地震，据中国官方统计，至今已经造成25人死亡，超过500多人受伤。中国各地的红十字会在第一时间出动帮助救灾，捐款机制也同时启动，香港特区政府行政长官也指示"全力帮忙"。

当时台湾的"中华民国红十字会"虽然想发动募捐，但是这个实施长达62年的慈善机构，已经于7月27日正式废止。红十字会只能接受捐款，不能发动"紧急募款"。让台湾的红十字会想帮忙，也面临"无法源依据"的情形。

王清峰近一步表示，红十字会今年的捐款也锐减两成。虽然资金有短缺，但还是捐了20万人民币（约30100美金）给中国当局赈灾。

然而，这件事情在台湾，却有两个不同政治面向，一是有部分台湾人"不相信"红十字会，而有一些台湾人也不信任中方接受捐款后，会真正把钱用在受苦的灾民重建身上。

图片版权 Getty Images Image caption 2008年的汶川大地震，台湾曾捐出大笔资金。（资料图片）

台湾"从乐捐到怀疑"？

回想起2008年5月12日，当时里氏8.2级的汶川大地震，不只7万人不幸罹难，更有30多万人无家可归。全世界涌入许多善心捐款与物资外，台湾总统陈水扁更指示行政院长张俊雄捐款20亿台币（约6600万美金）。

随后再隔一周，台湾马英九总统上任，更是鼓励各界慷慨解囊，台湾在那一年就捐出总额近70.5亿（约美金2.3亿）。台湾红十字会则在地震发生后3个月，就募集了14亿台币（约4600万美金）。

然而在2011年时，日本发生东日本大震灾，同样造成大批伤亡。红十字会却遭到质疑收到25亿台币款项、却有16亿多（约5300万美金）还未捐出，但总会对此回应，款项是"分批捐出"，等到日方确认重建项目后才会拨款，并认为一次性拨款而不问责对方，是不负责任的做法。

在2000年代后，台湾红十字会也遭质疑，因为有专法保护，财报与政府监督都不透明。更被民进党认为是"国民党旧时代的酬庸组织"，并近一步于2016年表示，过去的募款专法需要废除。红十字会则对此抗议，他们认为一直以来都有合理的监督机制运作，也说明财报"每年都有向官方说明"。

最终，民进党政府仍决定于日前废除过往既有的专法，但不废除红十字会。红十字会对此大幅不满，并认为紧急劝募专法一废除，红十字会恐怕将沦为消灭。

图片版权 CNA Image caption 台湾红十字会面临募款危机，王清峰坦言受到打击。（资料图片）

捐中国也"抱持戒心"？

而在台湾民间，中年以上族群都有一个共同回忆，就是小时候上学时，会被校方要求"认购"红十字会所发行的邮票。但这些邮票没有面额、也无法邮寄，这几年引发许多民众反思，当初捐钱给红十字会，到底有没有正确使用。

除了专法废除、加上部分台湾人渐渐对红十字会失去信任外，台湾人近年来看到两岸局势不稳定，也担忧捐款给中国大陆是否会被真正拿去救济灾民。

台湾知名律师吕秋远曾在脸书上表示，"你不会知道钱到底在解放军手上，还是在灾民手上"，无奈地表示捐款经过中国当局多次转手后，最后灾民能拿到多少？在台湾引起了正反两方为此辩论。

很多台湾人表示并非冷漠，钱是会捐，只是第一选择不再是红十字会。从过往动辄获捐数十亿台币的金额，如今只剩千元台币，台湾的红十字会面临的不只是信任问题，往后还有更大的自身"公信力"的生存危机。