朝鲜核危机：美国称金正恩在“乞求战争”

图片版权 Getty Images Image caption 美国驻联合国大使黑利表示，美国并不期望战争，但美国的耐心"并非没有限制"。

美国驻联合国大使妮基·黑利表示，朝鲜进行迄今为止最新和威力最大的核爆试验，朝鲜领导人金正恩这是在"乞求战争"。

黑利在联合国安理会举行的紧急会议上说，美国并不期望战争，但美国的耐心"并非没有限制"。

美国很快将提出新的联合国决议，强化对朝鲜的制裁。

作为朝鲜主要盟国的中国呼吁各方重返谈判桌，瑞士也表态愿意调解。

韩联社说，与此同时，韩国海军星期二举行了实弹演习，并警告说，如果朝鲜继续挑衅，"我们将立即反击，并将他们埋葬在大海"。

图片版权 Getty Images Image caption 中国常驻联合国代表刘结一与美国常驻驻联合国代表黑利在安理会就朝鲜核危机举行紧急会议间隙交谈。

韩国此前一天刚举行实弹演习，模拟对朝鲜丰溪里核试验场发起打击。而韩国情报机构称，朝鲜似乎正在准备发射另一枚洲际弹道导弹。

朝鲜星期日在地下试爆了一枚炸弹，据认为其爆炸当量在50千吨至120千吨之间。即便是一个50千吨的爆炸装置规模也是1945年摧毁广岛原子弹的三倍。

德国总理默克尔在与美国总统特朗普通话后表示，她将敦促欧盟对朝鲜实施更严厉的制裁。

据日经亚洲评论报道，日本打算在爆发战争后立即疏散目前在韩国居住或生活的约6万日本公民。

美国驻联合国大使黑利表示，只有对朝鲜实施最严厉的制裁，才能使朝鲜危机通过外交手段加以解决。

图片版权 EPA Image caption 朝鲜官方媒体发布金正恩检视据称是氢弹的画面。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜官方电视台公布氢弹试爆

黑利说，"美国从来都不期望战争"，"我们现在没有这种想法，但我们的耐心并非是无限的"。

中国常驻联合国代表刘结一再次呼吁各方重返谈判桌。

刘结一说，"（朝鲜）半岛问题必须和平解决"，"中国决不允许半岛生乱生战"。

瑞士联邦总统多丽丝·洛伊特哈尔德在伯尔尼表示，"我认为，现在是对话的时候了。我们已经准备好作为调解人提供良好的服务。我想，未来几周的局面将取决于美国和中国在这场危机中如何运用其影响力"。

接下来会发生什么?

BBC防务与外交事务记者马库斯（Jonathan Marcus）：

中国在这个危险中扮演一个既关键、又自我矛盾的角色。一方面，它已经多次表明不希望朝鲜拥有核武器。但另一方面，中国也不希望朝鲜政权倒台。

如果平壤政府真的倒台，北京政府不但要处理上百万名的朝鲜难民，它还需要面对一个由亲美国力量统一的朝鲜半岛。在北京眼中，这个要比一个拥核朝鲜政权差。

如果北京认为朝鲜核武发展跟特朗普扑朔迷离的外交政策很可能引起误判和灾难，它大概会向平壤当局施加更多的压力。

朝鲜跟外界的沟通甚少，而中国是它最主要的盟友和经济支持者。中国能做的其实很多。朝鲜最新的氢弹测试惹怒美国的同时，也令北京当局十分尴尬。但中国采取行动的同时，它有很多外交上的考虑。

针对朝鲜的其它制裁措施是什么?

上个月，联合国安理会投票一致通过议案，禁止朝鲜出口并限制外国资金在朝鲜的投资。

美国常驻联合国代表黑利没有说明针对朝鲜采取的额外制裁措施内容，但外交官们表示，对朝鲜实施石油禁运将对朝鲜造成严重打击。

此外，也可能对朝鲜国营航空公司实施禁令，限制朝鲜人在海外就业，冻结朝鲜资产并对朝鲜官员实施旅行禁令。

朝鲜的最新核试规模有多大？

迄今为止，这是朝鲜的第六次核试验。美国地质调查局测得的地震强度为里氏6.3级。

朝鲜官方媒体发布了金正恩检视据称是新型氢弹的电视画面。

韩国情报分析人士目前相信，朝鲜已将核弹头缩小至500公斤以下，并能够将其放在洲际弹道导弹上面。

但分析人士亦表示，应当谨慎对待朝鲜声称已将核弹头小型化的说法。

韩国国防部官员在星期一早些时候表示，有迹象表明，朝鲜“可能试射更多的弹道导弹”，包括洲际弹道导弹。