朝美继续斗嘴 平壤说还有"更多大礼包"

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松（Han Tae Song）说，朝鲜最新的核试验是给美国的"大礼包"。

朝鲜与美国的"口水仗"持续。周二（9月5日），朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松（Han Tae Song）说，朝鲜最新的核试验是给美国的"大礼包"。

"只要美国继续挑衅，向朝鲜施压，美国将会收到来自我国更多的'礼包'，"他在日内瓦联合国裁军谈判会议上说。

韩泰松还表示，他对朝鲜两天前的核试验感到"自豪"，并称只是朝鲜用来自我防卫的手段，而制裁"从来不会奏效"。

朝鲜星期日在地下试爆了一枚炸弹，据认为其爆炸当量在50千吨至120千吨之间。即便是一个50千吨的爆炸装置规模也是1945年摧毁广岛原子弹的三倍。

美国强调制裁

图片版权 Reuters Image caption 日内瓦联合国裁军谈判会议现场

美国驻联合国大使妮基·黑利前一日表示，朝鲜进行迄今为止最新和威力最大的核爆试验，朝鲜领导人金正恩这是在"乞求战争"。

她还表示，美国很快将提出新的联合国决议，强化对朝鲜的制裁。但中国和俄罗斯是否会同意，现在还有待观察。

周二，美国裁军大使罗伯特·伍德（Robert Wood）也在日内瓦呼吁安理会通过对朝鲜更加强硬的制裁。"朝鲜政权核武与导弹项目的进步是对我们所有人的威胁，"他说，"现在是时候说测试、威胁和不稳定行为是不被容忍的了。"

"对这个政权来说，一切如常已经是不可能了，"他表示。

这一次的核试得到了国际社会的谴责。尽管中国与俄罗斯反对，不少西方国家对是否对朝鲜动武也有诸多讨论。

周一，美国总统特朗普表示，他"原则上"同意废除韩国导弹的弹头重量限制。