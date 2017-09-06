奥巴马批特朗普废除“追梦人”移民政策：美国“追梦人”梦碎？

图片版权 AFP Image caption 示威人士聚集在美国驻墨西哥大使馆外。

美国前总统贝拉克·奥巴马批评特朗普政府废除其保护年轻无证移民不被驱逐出境的规定。

“童年入境者暂缓遣返手续”（The Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）在周二（9月5日）被废除，此举可能影响大约800,000受益者。

尽管现在的受益人将在至少6个月内不受影响，但已经不能提出新的申请。

奥巴马向国会呼吁，称这个决定"残忍"、"错误"。

这些所谓的"追梦人"，大部分是拉丁美裔，能够在奥巴马5年前推行的这项政策下申请工作和学习签证。

特朗普政府认为，奥巴马绕过国会实施的这个项目违宪。

美国总统特朗普在一条推文中说，他期待在国会中与民主党和共和党合作，"将我们国家公民放在第一位，以这种方式来处理移民改革"。

图片版权 AFP Image caption 洛杉矶也有示威人士举标语牌抗议。

"目前国会有六个月的时间将DACA合法化（这是奥巴马政府没能做到的事情）。如果他们不能，我将重新审视这个问题，"他在第二条推文中说。

据美国媒体报道，抗议者聚集在特朗普大厦（Trump Tower）前，纽约警方逮捕了一些人，但未有任何冲突报告。

特朗普将压力抛给国会

BBC华盛顿记者Anthony Zurcher：

尽管有跨党派政客的警告，特朗普作为总统候选人时就许诺要废除DACA。或者说，了解这位总统的话，来自"建制派"的反对只会让他更有决心采取行动。

他很幸运，不像废除奥巴马医保项目或建设他的墨西哥边境墙，这件事上他不需要国会的帮助。

事实上，通过在DACA失效前设置一个6个月的缓冲期，以及将工作签证过期的影响扩展到未来两年后，特朗普将所有的压力都抛给了国会议员。

对于国会中DACA的支持者来说，这件事并不简单。他们必须要在众议院移民鹰派的反对中通过法案。如果法案中都是强硬的移民措施，还需要在参议院中得到60票来打破阻挠。还有，国会已经因其他紧迫的事物忙得不可开交——飓风救助、预算决议、授权新的政府债务的需要以及税收改革。

图片版权 Reuters Image caption 美国参议员理查德·杜宾（左）和参议员林赛·格雷厄姆在国会大厦发言。

如果国会失败，需要进行艰难连任选举的共和党人将处境艰难，在竞选季刚开始就要面对愤怒的选民。

然而，总统通过此举让他的反移民拥护者满意，并且不再管这个问题。他的拥护者得到奖励，党内其他人被谴责。

奥巴马说了什么？

奥巴马在脸书上写道："把枪口对着这些年轻人是错误的，因为他们并没有做错什么。"

"根本上来说，这有关基本准则，"他说， "这有关我们是不是将年轻的追梦人逐出美国的国民，或者我们是否能对待他们就像我们希望我们的孩子被对待的那样。"

尽管这位前总统也在此事上绕过国会，他却表示："目前白宫已经将对这些年轻人的责任转移到了国会，保护这些年轻人和我们的未来就全看国会议员们了。"

众议院民主党领袖南希·佩洛西（Nancy Pelosi）在一份声明中也批评周二的决定，呼吁国会多数党共和党与民主党一起立刻行动，保护DACA受益人。

两名来自对立政党的参议员召开了一次联合新闻发布会，呼吁两党立法保护"追梦人"。

"时间紧迫，"民主党的迪克·德宾（Dick Durbin）说。共和党的林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）也表示："我们坚信要做正确的事，'正确'意味着保护这些孩子。"

墨西哥政府在一份声明中称，对于DACA被废除他们非常遗憾，并且将代表受影响的公民推进领事工作。

这个项目为何被废除？

在去年竞选时，特朗普在移民问题上立场强硬，并承诺当选后会废除DACA。

他在一份声明中称，他并不"想因为他们父母的行为处罚孩子，他们中的许多现在已经是成人"。

"但是我们必须要意识到，我们是一个充满机会的国家，因为我们是一个法治国家，"他补充说。

周二，司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）宣布DACA被废除，他形容奥巴马的这个项目为"无限制规避移民法"。

"如果行政机构能任意重写或废止联邦法律，那就不可能进行有原则的移民改革，"特朗普说。

"追梦人"目前的处境如何？

塞申斯讲话之后，美国国土安全部代理部长伊莲·杜克（Elaine Duke）在公布的一份备忘录中称，9月5日之后，将不再接受新的首次申请。

但是，项目现有的受益人将不会在6个月内受到影响。这段时间留给国会来"提供适当的法律解决方案"。

拥有DACA工作许可的人能继续持有该许可，直到其失效；那些许可在6个月内过期的人可以在10月1日之前续签两年。

为了申请DACA，许多30岁以下的申请人必须向国土安全部提供个人信息。

他们必须要经过联邦调查局的背景调查，没有犯罪记录，在学校读书或刚刚毕业，或者光荣退役。

作为交换，美国政府同意，推迟两年有关他们移民身份的任何行动。