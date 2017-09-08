中国网信办发布新规 严管网络群组讨论

图片版权 Reuters Image caption 中国当局近期发布了一系列新规定，加强对网络舆论的管理。

中国国家互联网信息办公室发布《互联网群组信息服务管理规定》，对网络群组讨论加强管控。

中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日在北京召开，中国当局近期发布了一系列新规定，加强对网络舆论的管理。

周四（9月7日）发布的规定说，从10月8日开始施行的规定要求，互联网群组信息服务提供者应当对使用者进行真实身份信息认证，提供者和使用者不得利用互联网群组传播法律法规和国家有关规定禁止的信息内容，提供者应对违法违规的群组采取警示整改、暂停发布、关闭群组等处置措施。

中国网信办有关负责人称，该项规定所说的互联网群组，是指微信群、QQ群、微博群、贴吧群、陌陌群、支付宝群聊等各类互联网群组。

该负责人还表示，互联网群组的建立者"群主"和"群管理者"应当履行责任，"谁建群谁负责"、"谁管理谁负责"。

规定指，如果群组建立者、管理者出现违法违规行为，服务提供者可以降低其信用等级、暂停管理权限、甚至取消其建群资格。

图片版权 EPA Image caption 该项规定所说的互联网群组，是指微信群、QQ群、微博群、贴吧群、陌陌群、支付宝群聊等各类互联网群组。

中国有着数量巨大的互联网群组，光是通讯APP微信中的群组已经不计其数，中国网民通过建立群组来与家人、同事、朋友联系。群组的主题也复杂多样，除了家人、同学、同事群之外，也有不少网民加入群组讨论政治、经济话题，也有人用来打广告、做微商。

新规遭到许多网民的批评， "防民之口，甚于防川，"一网民在社交媒体上说。

当日，网信办还发布了《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，规定互联网用户公众账号信息服务提供者应当对使用者进行真实身份信息认证，对违法违规的互联网用户公众账号采取处置措施。

两项新规推出之前，中国当局已经推出了一系列措施管理互联网言论。

8月底，国家互联网信息办公室公布《互联网跟贴评论服务管理规定》，要求跟贴评论服务提供者对注册用户进行真实身份信息认证，对新闻信息提供跟帖评论服务的要建立先审后发制度。