美国参议员麦凯恩威胁要"毁灭"朝鲜

Image caption 一向以好战言论著称的麦凯恩出身军人世家。60年代参加越战，他在驾驶战机轰炸河内时被击落被俘。

美国参议员麦凯恩威胁朝鲜说，如果朝鲜继续在朝鲜半岛的"侵略行动"，就会被"毁灭"。此前韩国国防部长呼吁要针对平壤核试验重新部署核导弹。

朝鲜在7月测试了据说射程达美国本土的洲际弹道导弹。上周朝鲜又进行了第6次核试爆，朝鲜说那是一个可以安装在洲际弹道导弹上的氢弹。

虽然韩国保守派反对党赞成重新部署核导弹，但是韩国总统文在寅说部署核导弹违反了朝鲜半岛非核化的原则。

麦凯恩

美国国会参议院军事委员会主席麦凯恩在接受美国电视CNN采访时说："华盛顿需要让金正恩明白，如果他采取侵略行动，代价将是毁灭。"

"韩国国防部长数天前要求重新部署核导弹，这应该受到严肃对待。"

"我还认为我们必须要告诉中国人，如果我们失去一些同中国的贸易，美国会受伤害，但是我现在要告诉你们，必须要改变这个局面。"

图片版权 KEYSTONE / GETTY Image caption 在上世纪50年代的朝鲜战争中，美国对朝鲜实行焦土政策，平壤被炸成一片废墟

麦凯恩在接受采访时说，美国目前国防开支的水平正在影响军队的备战和军人的安全。他认为自己作为参议院军事委员会主席首要的职责就是确保美国军队官兵得到所需的一切。

一向以好战言论著称的麦凯恩出身军人世家。60年代参加越战，他在驾驶战机轰炸河内时被击落被俘。

麦凯恩今年5月在接受澳洲电视采访时说，俄罗斯总统普京对世界的威胁大于"伊斯兰国"，普京是世界面临的"最大挑战"。

普京曾经在2011年说麦凯恩是个"疯子"，说麦凯恩参加过越战，手上沾满了和平公民的鲜血。

制裁决议

美国在联合国的大使妮基·黑利说，朝鲜不会对国际压力屈服，不会放弃其核武计划后，外交解决朝鲜半岛危机的可能性减少，军事行动的可能性似乎加大。

联合国安理会即将对美国支持的决议草案投票表决，决议案建议对朝鲜实行新的制裁，惩罚其最近的核试验。新决议将对朝鲜的石油进口作出限制，禁止朝鲜所有纺织品出口。

不过决议草案并没有包括美国上周宣布的强硬内容，即包括彻底的石油禁运，冻结朝鲜领导人金正恩的资产。

中国和俄罗斯表示，他们不会支持最初的制裁方案，他们努力敦促美国和朝鲜进行直接谈判。

尽管中国，俄罗斯和美国政府的一些官员仍然说对话仍然是主要途径，但是特朗普在联合国的大使妮基·黑利和总统本人说，"会谈时机已经过去了"。