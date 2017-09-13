S-400令土耳其疏远北约 普京乘虚而入

图片版权 AFP Image caption 部署在叙利亚俄罗斯空军基地的S-400防空导弹系统

土耳其同俄罗斯签署协议购买俄罗斯先进的S-400防空导弹系统引起争议。周三（9月13日）土耳其总统埃尔多安对北约盟国对土耳其购买俄罗斯武器系统的担忧作了反驳，他说安卡拉会继续按照自己的意愿采取安全措施。

土耳其同北约盟国的关系最近数月来持续恶化。土耳其表示因为西方公司没有提供"资金上更有效"的选择，他只能购买俄罗斯S-400防空导弹系统。不过北约官员对于购买导弹同北约盟国的系统不匹配表达了不满。

埃尔多安在安卡拉的一次讲话中说，"因为我们签协议选择购买S-400导弹系统，他们都疯了。那我们该怎么办，等你们吗？我们在安全方面则尽力而为。"

包括美国雷神公司(RTN)在内的西方公司也参加了土耳其国防采购的竞标，美国雷神公司提出出售他们的爱国者导弹防御系统。欧洲导弹集团和法国泰雷兹集团FR-TCFP拥有的法-意公司Eurosam也参加了投标。

中国的"红旗-9"

土耳其最初在2013年将价值34亿美元的防空导弹合同给了的中国精密机械进出口总公司。当时土耳其选择了中国制造的FD-2000（"红旗-9”）导弹防御系统，而没有选择法意公司Eurosam、美国Raytheon公司和洛克希德·马丁公司以及俄国公司的同类产品。

但是两年后取消了采购中国"红旗-9"远程防空导弹的合同。土耳其官员曾经指出中国公司拒绝转移技术，对落实合约形成了障碍。但当时土耳其的解释是他们希望能够集中力量研发国内的导弹系统。

图片版权 CNS Image caption 中国精密机械进出口总公司制造的FD-2000（"红旗-9"）导弹防御系统

当时土耳其决定购买中国的"红旗-9"防空导弹就引起美国和北约盟国对安全问题和这些武器与北约防御系统的兼容性担忧。

美国还指责中国精密仪器进出口公司同伊朗、叙利亚或朝鲜有贸易往来，被列入美国的制裁名单。

俄罗斯的S-400

后来土耳其开始同俄罗斯谈判。今年7月埃尔多安说同俄罗斯签署了协议，不过谈判一直因为资金问题迟迟没有结果。

本周土耳其媒体报道引用埃尔多安的话说，他和俄罗斯总统普京下决心推动实施签署这个协议。

俄罗斯表示，由阿尔马兹·安泰防空导弹制造集团制造S-400防空系统能够在400公里范围内同时打击多达80个目标，用两枚导弹对一个目标。

在理论上，S-400的射程为400公里。俄罗斯在叙利亚部署的S-400使位于拉塔基亚的防空导弹能够覆盖以色列大部分地区，包括塞浦路斯和土耳其许多地方的地中海东部的空中目标。

英国皇家联合军种防务研究所（RUSI）贾斯廷·布朗克说，S-400是飞行员的恶梦。他认为，S-400的实际射程约250公里，因为S-400的远射程防空导弹还没有进入服役阶段。

由于俄罗斯S-300和S-400防空导弹十分有效，中国也从俄罗斯大量进口S-300并广泛装备部队。已经有俄罗斯媒体报道说，俄罗斯已经向中国交付了第一批S-400远程防空系统。

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯和土耳其关系在2015年11月由于在叙利亚部署的俄罗斯苏-24战斗机被土耳其击落而一度恶化

北约盟国反对

土耳其无论部署俄罗斯的S-400还是中国的"红旗9"防空导弹系统，它们都和北约武器系统不兼容。这意味着土耳其使用这些防空导弹不必受北约指令约束，北约无法防止土耳其使用这些武器。

埃尔多安对华盛顿在叙利亚内战中支持的库尔德YPG武装十分不满。土耳其认为YPG是库尔德工人党的延伸组织。而30年来库尔德工人党在该国东南部库尔德人聚集区一直开展武装斗争。

五角大楼对于安卡拉从俄罗斯购买导弹系统表示担忧。五角大楼发言人约翰·迈克尔说，对于保卫面对地区一切威胁的土耳其来说，北约兼容的导弹防御系统是最佳选择。

德国表示将对土耳其限制军火出口，去年土耳其经历了未遂政变后对内实行镇压导致土德五角关系紧张。柏林最初打算冻结军火出口，但是在土耳其说那会危及打击伊斯兰国的斗争的时候，德国软化了立场。

土耳其在未遂政变后大肆逮捕，近月来十多名土耳其裔德国公民被捕，因此柏林对土耳其提出谴责。

不过法国表示，土耳其的决定是主权国家的选择，因此不需要北约盟国说三道四。法国外长将在周四访问安卡拉。

俄土关系缓和

图片版权 Reuters Image caption 自从土耳其发生针对埃尔多安的未遂政变以来，土耳其领导人同俄罗斯总统普京开始接近。埃尔多安和普京今年7月在汉堡参加20国峰会

在北约盟国当中，拥有第二大陆军的土耳其同叙利亚，伊拉克和伊朗接壤，其战略地位对北约来说举足轻重。

土耳其除了是遏制中东乱局的立脚点，对西方战略家来说，土耳其既是北约防务联盟在地中海东部的前沿，也是遏制俄罗斯扩张的一道屏障。

俄罗斯和土耳其关系在2015年11月由于在叙利亚部署的俄罗斯苏-24战斗机被土耳其击落而一度恶化。普京当时立即开始实施对土耳其的制裁，而且针锋相对，加强了俄军在叙利亚的军事部署。

面对俄土交恶，西方国家当时都向土耳其保证土耳其会得到他们的支持。随后欧盟开始同土耳其谈判，并且对土耳其做出一系列让步，包括把土耳其入欧重新放入议程。

但自从土耳其发生针对埃尔多安的未遂政变以来，土耳其领导人同俄罗斯总统普京开始接近。埃尔多安指责政变企图背后有美国的支持。

埃尔多安和普京两人的政治观点相近，他们都反对全盘照搬西方的政治模式，而且都希望全面改变俄土关系。

在乌克兰危机发生后，土耳其也没有参加西方对俄罗斯的制裁，而且积极地同俄罗斯谈判修建经过土耳其黑海专属经济区的所谓"南溪"输气项目，这样能避免俄罗斯出口天然气受到乌克兰的掣肘。

土耳其购买俄罗斯防空导弹的的政治意义在于安卡拉进一步同北约盟国疏远。普京的军事顾问弗拉基米尔·科真说，土耳其购买S-400完全符合俄罗斯的战略利益，因此西方国家对土耳其施压属意料之中。