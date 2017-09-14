朝鲜危机："刺杀金正恩"走下好莱坞银幕

图片版权 KCNA/REUTERS Image caption 虽然朝鲜的政治精英畏惧金正恩，但是他们也担心在国内他们受到对立集团的威胁

在好莱坞推出刺杀朝鲜领导人金正恩的影片《采访》后，朝鲜半岛危机进一步升温，刺杀朝鲜领导人的计划已经走下银屏变成了现实。

有报道说，朝鲜于9月3日试爆威力巨大的热核武器后，韩国已经批准了建立刺杀金正恩的特种部队的计划。这似乎显示韩国总统文在寅的外交政策发生急转。

是什么让这位在5月份当选的进步政客突然采取改变政权的咄咄逼人的政策呢？因为就在几个月前他在柏林在要同朝鲜和解的平台上信心满满地说要实现朝鲜半岛的"永久和平"，避免朝鲜"崩溃"，"缓解安全和经济担忧"。

英国皇家国际事务研究所的东北亚专家约翰·尼尔森-莱特博士解释说，汉城的领导层对于军事遏制失败以及特朗普无能感到恐惧，尽管特朗普对朝鲜喊打喊杀，但并没有能够制止突飞猛进的朝鲜军事现代化。

在朝鲜丰溪里核试验场的活动似乎预示着朝鲜正在为第7次核试验做准备。如果朝鲜最终有能力用射程达到美国本土的远程弹道导弹投送小型化的核弹头，美国决策者可能会在朝鲜半岛采取军事行动。

图片版权 KCNA Image caption 对金正恩的斩首行动是否能够制造可信的威胁，朝鲜能够被吓住吗？

共和党参议员林赛·格莱厄姆多次主张为制止朝鲜获取打击美国城市的战略威胁能力，美国应该冒大量汉城平民和军人伤亡的风险。

但是汉城希望对金正恩造成恐吓，让他相信自己的生命受到威胁，进而说服朝鲜停止核试验，进行建设性谈判。问题是：斩首行动的威胁是否可信，朝鲜能够被吓住吗？

进退两难

朝鲜民众都相信西方希望刺杀金氏家族领导人，好莱坞推出刺杀金正恩的影片也是用艺术形式表现出西方的政治意图。

朝鲜第一代领导人，金正恩的祖父金日成二战后结束苏联流亡回到平壤后不久，就被人扔了一颗手榴弹，但被一位俄罗斯人所救。1950年美国获悉金日成在朝鲜行踪的情报后，曾试图用绰号"泰山"的巨型炸弹刺杀朝鲜这位领导人。

尼尔森-莱特博士说，在1993年3月美国和朝鲜关系紧张的时候，金正恩的父亲金正日在宣布朝鲜推出核不扩散条约后令朝鲜进入"准战争"状态，当时他大部分时间都在地下碉堡中度过。虽然美国的压力升级迫使金正日藏匿，但也没能防止朝鲜继续对外做出强硬反应。

大约在2004年，金正恩的父亲金正日坐火车前往朝鲜西北部的旅途中逃过一次爆炸。美国在2003年就试图用地堡炸弹对伊拉克领导人采取"斩首"行动。

Image caption 好莱坞推出刺杀金正恩影片时，朝鲜称这部电影"是对我国（朝鲜）人民不可饶恕的冒渎"和"恶劣的挑衅行为"，并警告要对电影相关人士坚决采取惩罚措施。

就在5月份, 朝鲜指责美国对金正恩实行生物武器刺杀计划，美国中情局被指策划贿赂一名朝鲜公民实行攻击。

考虑到朝鲜领导人的恐惧和担心，由韩国主导的对金正恩的"刺杀"风险极大，可能导致类似肯尼迪时期"猪湾登陆"的事件发生。在1961年 肯尼迪政府试图推翻古巴领导人卡斯特罗的计划遭遇到惨败。

尼尔森-莱特博士认为，或许汉城的决策只希望他们的计划能够造成间接改变。

通过直接威胁金正恩，他们希望看到这种压力会减少平壤政治精英对金正恩的支持，甚至说服他们发动政变推翻那个令他们生畏的，“蛮横的”年轻领导人。但是最近来自朝鲜的叛逃高级官员说，这种情况发生的可能性很小。

尼尔森-莱特博士说，虽然朝鲜的政治精英畏惧金正恩，但是他们也担心在国内他们受到对立集团的威胁。朝鲜仍然是个高度阶层化的等级观念很强的社会。

一旦领袖被除掉，来自朝鲜底层民众的暴动可能会导致平壤特权阶层招致报复。担心反革命行动带来的血洗和报复足以让统治精英不敢毅然冒险发动政变。

别无良策

斩首行动风险很大，成功率又很低。因此此种行动的价值主要在于宣示姿态而非实际行动。文在寅政府也希望以此化解来自保守派越来越强的不满呼声，他们要求韩国也研发拥有自己的核武器。韩国政府担心那样会引发半岛军备竞赛，增加朝鲜半岛双方发生误判擦枪走火的风险。

尼尔森-莱特博士说，最终文在寅总统还是希望探讨同朝鲜对话和接触的可能性，重新实行前总统金大中和卢武铉时期那种建设性的，外交主导的对朝鲜政策。

图片版权 Reuters Image caption 如果朝鲜最终有能力用射程达到美国本土的远程弹道导弹投送小型化的核弹头，美国决策者可能不惜冒汉城被攻击的危险在朝鲜半岛采取军事行动。

因此文在寅需要时间延缓朝鲜的军事现代化步伐，同时也缓和华盛顿对朝鲜目前的强硬立场。华盛顿对朝政策越来越僵硬，选择面越来越窄，对朝鲜动武似乎成了一种让美国决策者比较容易做出的选择。

2014年10月好莱坞推出刺杀金正恩影片时，朝鲜称这部电影"是对我国（朝鲜）人民不可饶恕的冒渎"和"恶劣的挑衅行为"，并警告要对电影相关人士坚决采取惩罚措施。

不久制片方索尼影业的官方网站疑遭朝鲜黑客攻击，公司大量机密数据被公开，索尼影业因此蒙受了巨大的经济和名誉损失。索尼影业一度宣布取消上映这部影片。

荧屏上刺杀金正恩的影片因其争议性吸引了许多观众，但是大批观众观看影片后表示失望，网上恶评一片。现实中的对金正恩斩首的计划如何？

约翰·尼尔森-莱特博士说，面对朝鲜挑战似乎已经没有良好对策的情况下，威胁采取斩首行动或许是一张可打的牌，但这是一场越来越危险的战略游戏扑克。