加泰独立公投：西班牙政府力阻　公投还办得成吗？

图片版权 Getty Images Image caption 加泰隆尼亚地方领袖计划本周日（10月１日），就是否脱离西班牙独立举行的公投。但当地警察却成为“磨心”。

西班牙加泰隆尼亚地方领袖计划本周日（10月１日），就是否脱离西班牙独立举行的公投。但西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）坚称，公投"绝不会成事"，加泰隆尼亚不会成功举办公投。

拉霍伊的说法显得难以反驳。加泰隆尼亚经济部是举办公投的主力，但该部办公室遭到西班牙军警"西班牙国民警卫队"扫荡。

加泰政府有14名官员被捕，约1000万将公投选票被扣，公投资讯网站亦被关闭。

加泰地方政府承认，举办公投所需的行政工作已被严重影响。此次公投此前已遭西班牙宪法法院勒令暂缓，但加泰政府无视宪法法院的颁令。

警察成磨心

西班牙内政部为此特意聘用三架客轮，将额外的安全人员送往加泰地区，加泰地方警察部门（the Mossos d'Esquadra）的控制权也陷入争斗。

加泰首席检察官下令，加泰警察须服从西班牙国民警卫队的指令，协助他们搜集举办非法公投的证据，并制止公投进行，但加泰警察首长加泰警察首长特拉佩罗（Josep Lluís Trapero ）拒绝从命。

加泰主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）早前批评，西班牙中央政府为阻止公投作出的行径，与"极权政府"不遑多让。

图片版权 AFP Image caption 加泰当地警员（左）接令，须服从西班牙国民警卫队（右）的指示。

公投会成事吗？

普伊格蒙特坚称公投会如常举行。西班牙警方搜走1000万张选票后，加泰社运份子将打印机挪到街上，即席印出新选票。

西班牙首相拉霍伊在一次官式讲话中要求加泰政府，不要继续推动公投："这个违法的分离计划，在法治与民主国家中不应存在。"

BBC从一名西班牙政府内阁成员处了解到，西班牙中央政府相信一个弱化版的公投仍将进行，并忧虑届时封锁票站的警员与公投支持者之间，会爆发暴力场面。

图片版权 AFP Image caption 这艘船身画上卡通人物的客轮，是西班牙政府用以运载警力到加泰的三艘船之一。

西班牙中政府能阻止公投吗？

面对加泰政府拒不服从，除了目前已经采取的法律行动，，西班牙中央政府还能循其他法律途径阻止公投。

西班牙政府委任的检察总长马沙（José Manuel Maza）早前指出，当局可以涉公民抗命、滥用职权及滥用公帑等罪名为由，拘捕加泰地区主席普伊蒙格特。

西班牙宪法第155条列明，中央政府可在参议院通过允许之下，采取"必要手段"确保西班牙的十七个自治区域（包括加泰）遵行国家法律。

这条条文写法十分模糊，过去从未被引用，但却可让中央政府援引来暂停加泰政府及地方议会的职权。

普伊蒙格特早前表明，若公投获得通过，加泰将于48小时内宣布独立；届时西班牙中央政府或会引用155条作出回应。

普伊蒙格特曾称，公投后会寻求与西班牙及欧盟对话，但这并不会阻廷他宣布独立的计划。但加泰政府曾以非官方渠道承认，若最终投票率不过50%，他们就需要重新考虑是否直接宣布独立。

普伊蒙格特及其他加泰官员均曾表明，若西班牙法院颁令褫夺其公职，他们不会遵从。

图片版权 AFP Image caption 加泰隆尼亚公投正变成加泰主席普伊格蒙特与西班牙首相拉霍伊双方的意志之战。

10月2日起，加泰地区可能出现十分麻烦的情况，一方面，西班牙中央政府将宣告加泰地方议会无效，但加泰地方议员将继续在地方议会表决是否脱离西班牙。

西班牙其他国民怎么看？

西班牙的左翼政党，包括"我们可以"（Podemos）等，以及巴斯克等其他地区旳民族主义份子，正在推动公投合法化改革。

但西班牙最大的两个政党，即拉霍伊领导的人民党及社会主义政党"工人社会党"，不同意应该允许地区举行独立公投。

西班牙社会中，反加泰的情绪亦正在升温。在中央政府派出警员前往加泰时，有国民前往欢送并高喊"去吧，教训他们！"

这个僵局有解决方法吗？

2011年就任首相的拉霍伊，目前首度提出恢复地方分权体系的可能，未来或会讨论修宪的可能性。国会已经同意组成一个常设委员会，研究如何改革。

但在不提供合法独立途径下改善自治地位，对加泰的民族主义政党来说并不吸引。巴塞隆那等城市近年频现大型示威，显示独立运动已积聚很大能量。

但反对独立的加泰民众也想要更多。 "我们这些不崇尚民族主义的人，也不会接受仅仅是增加地方财政及政治权力。我们们要一个多元的加泰隆尼亚，让讲西班牙语的人也享有更大自由。"反对周日公投的组织"加泰隆尼亚公民社会"成员安娜·洛萨达（Ana Losada）表示。