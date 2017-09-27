加泰独立公投：西班牙政府力阻 公投还办得成吗？
西班牙加泰隆尼亚地方领袖计划本周日（10月１日），就是否脱离西班牙独立举行的公投。但西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）坚称，公投"绝不会成事"，加泰隆尼亚不会成功举办公投。
拉霍伊的说法显得难以反驳。加泰隆尼亚经济部是举办公投的主力，但该部办公室遭到西班牙军警"西班牙国民警卫队"扫荡。
加泰政府有14名官员被捕，约1000万将公投选票被扣，公投资讯网站亦被关闭。
加泰地方政府承认，举办公投所需的行政工作已被严重影响。此次公投此前已遭西班牙宪法法院勒令暂缓，但加泰政府无视宪法法院的颁令。
警察成磨心
西班牙内政部为此特意聘用三架客轮，将额外的安全人员送往加泰地区，加泰地方警察部门（the Mossos d'Esquadra）的控制权也陷入争斗。
加泰首席检察官下令，加泰警察须服从西班牙国民警卫队的指令，协助他们搜集举办非法公投的证据，并制止公投进行，但加泰警察首长加泰警察首长特拉佩罗（Josep Lluís Trapero ）拒绝从命。
加泰主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）早前批评，西班牙中央政府为阻止公投作出的行径，与"极权政府"不遑多让。
公投会成事吗？
普伊格蒙特坚称公投会如常举行。西班牙警方搜走1000万张选票后，加泰社运份子将打印机挪到街上，即席印出新选票。
西班牙首相拉霍伊在一次官式讲话中要求加泰政府，不要继续推动公投："这个违法的分离计划，在法治与民主国家中不应存在。"
BBC从一名西班牙政府内阁成员处了解到，西班牙中央政府相信一个弱化版的公投仍将进行，并忧虑届时封锁票站的警员与公投支持者之间，会爆发暴力场面。
西班牙中政府能阻止公投吗？
面对加泰政府拒不服从，除了目前已经采取的法律行动，，西班牙中央政府还能循其他法律途径阻止公投。
西班牙政府委任的检察总长马沙（José Manuel Maza）早前指出，当局可以涉公民抗命、滥用职权及滥用公帑等罪名为由，拘捕加泰地区主席普伊蒙格特。
西班牙宪法第155条列明，中央政府可在参议院通过允许之下，采取"必要手段"确保西班牙的十七个自治区域（包括加泰）遵行国家法律。
这条条文写法十分模糊，过去从未被引用，但却可让中央政府援引来暂停加泰政府及地方议会的职权。
普伊蒙格特早前表明，若公投获得通过，加泰将于48小时内宣布独立；届时西班牙中央政府或会引用155条作出回应。
普伊蒙格特曾称，公投后会寻求与西班牙及欧盟对话，但这并不会阻廷他宣布独立的计划。但加泰政府曾以非官方渠道承认，若最终投票率不过50%，他们就需要重新考虑是否直接宣布独立。
普伊蒙格特及其他加泰官员均曾表明，若西班牙法院颁令褫夺其公职，他们不会遵从。
10月2日起，加泰地区可能出现十分麻烦的情况，一方面，西班牙中央政府将宣告加泰地方议会无效，但加泰地方议员将继续在地方议会表决是否脱离西班牙。
西班牙其他国民怎么看？
西班牙的左翼政党，包括"我们可以"（Podemos）等，以及巴斯克等其他地区旳民族主义份子，正在推动公投合法化改革。
但西班牙最大的两个政党，即拉霍伊领导的人民党及社会主义政党"工人社会党"，不同意应该允许地区举行独立公投。
西班牙社会中，反加泰的情绪亦正在升温。在中央政府派出警员前往加泰时，有国民前往欢送并高喊"去吧，教训他们！"
这个僵局有解决方法吗？
2011年就任首相的拉霍伊，目前首度提出恢复地方分权体系的可能，未来或会讨论修宪的可能性。国会已经同意组成一个常设委员会，研究如何改革。
但在不提供合法独立途径下改善自治地位，对加泰的民族主义政党来说并不吸引。巴塞隆那等城市近年频现大型示威，显示独立运动已积聚很大能量。
但反对独立的加泰民众也想要更多。 "我们这些不崇尚民族主义的人，也不会接受仅仅是增加地方财政及政治权力。我们们要一个多元的加泰隆尼亚，让讲西班牙语的人也享有更大自由。"反对周日公投的组织"加泰隆尼亚公民社会"成员安娜·洛萨达（Ana Losada）表示。