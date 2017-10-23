麦凯恩影射特朗普越战逃兵役 谁在撒谎？

图片版权 Getty Images Image caption 1967年麦凯恩在驾驶战机轰炸河内时被击落被俘，他说自己被北越关押5年半期间受到了酷刑折磨

美国参议员约翰·麦凯恩说，美国富人躲避越南战争兵役是"错误的"，许多人认为他的讲话在影射攻击美国总统特朗普。

麦凯恩在接受美国C-SPAN电视台采访时说，富人"找到医生说他们长了骨刺"。他批评了允许像特朗普那样的美国人逃避兵役的"制度"。这是麦凯恩和特朗普间最新的言辞攻击。

麦凯恩周日接受的采访是纪念其在越战中在北越上空驾战斗机被击落50周年。他在采访中谈了他作为海军飞行员以及后来在越南作战俘的经历。

“逃兵役“？

图片版权 Getty Images Image caption 美国参议院约翰·麦凯恩说，美国富人躲避越南战争兵役是"错误的"

他说，"顺便说一下，冲突的一个方面就是我不能容忍的是我们在美国最低收入阶层征兵，高收入阶层会找一个医生，他们会说他们长了骨刺。"

"这是错误的。如果我们要求所有美国人都服兵役，所有美国人就应该服兵役"。

虽然在另外一次接受ABC新闻频道的采访中他说不认为特朗普是逃避兵役者，但是他说他"感觉这是个错误的制度，因为某些美国人能够逃避为国家服务的义务。"

上周麦凯恩影射特朗普说，"一些人炒作半生不熟的，造作的民族主义只是要找替罪羊，而不是要解决问题"，许多人认为麦凯恩是在攻击特朗普的"美国优先"的政策。

当特朗普在费城讲话后有人让他对麦凯恩的讲话发表评论，特朗普说"一些人要小心了，因为我会在某个时候做出反击"。

但是麦凯恩反唇相讥说，"我曾经面对的敌人（比他）厉害多了"。

"河内火炉"

麦凯恩在挫败共和党医疗立法中发挥了重要的作用，他还批评白宫没有透露更多本月死于尼日尔的4名美国军人的情况。

图片版权 Getty Images Image caption 40年前负责在"火炉"监狱中负责看押麦凯恩的北越官员Tran Trong Duyet曾经对BBC记者说麦凯恩并没有讲真话，说他从来没有被用过刑。

出身军人世家的麦凯恩在60年代参加越战，1967年他在驾驶战机轰炸河内时被击落成为俘虏。麦凯恩一直说自己在被美国人称作"河内希尔顿"，又被称为"河内火炉"的监狱中关押多年。

他说自己在"火炉"监狱被关押5年半期间受到了酷刑折磨，但是他拒绝越南提前释放他。

2008年当麦凯恩以越战英雄的身份参加总统竞选时，40年前曾经负责在"火炉"监狱中负责看押麦凯恩的北越官员Tran Trong Duyet对BBC记者说麦凯恩并没有讲真话，他作为战俘从来没有被用过刑。

当时已经75岁的Tran Trong Duyet认为，在竞选总统的麦凯恩对美国选民撒谎是为了在选举中得到他们的支持。

特朗普在2015年竞选总统期间，在一次主持人称麦凯恩为战争英雄时，特朗普说，"他不是战争英雄，他是因为被俘才成了战争英雄，我喜欢没被俘的人。"