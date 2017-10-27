台湾来鸿：金门岛的"赌场"促进经济梦

图片版权 V CHAN Image caption 金门在两岸对峙的年代是最前线，与厦门可望而不可及，如今则是积极吸引厦门游客。

与厦门一水之隔的金门本周六（28日）要举行"博弈公投"决定是否可以开办赌场，如果通过了，未来面临的最大挑战可能是习近平的"反贪打奢"。

根据台湾的法律，外岛可以在多数居民公投同意之下开设赌场，原本的希望是能够经由开设赌场的方式吸引主要来自中国的赌客，吸引外来投资、促进地方的经济，尤其是吸引外地人口到外岛就业居住。

金门的"博弈公投"不是台湾的第一次，先前台湾属下的马祖、澎湖也都曾经举行类似的公投，但是澎湖没有过关，而马祖则是因为赌场相关管理的规定没有出台，即便是4年前公投过关，如今却是热度已过、无人谈起。

赋予外岛公投决定是否开设赌场的法律通过到现在已经差不多8年的时间，在研拟法规还有法律刚通过之后有一段时间的确引起了相当的注意，也有经营赌场的外商到外岛勘察、表达投资的意愿等等。

图片版权 CNA Image caption 反对开放"博弈"的金门居民连续几天发动宣传，鼓励民众投下不同意票。

赌博经济

当初看准的商机是来自中国沿海一带的游客，以赌场领头观光旅游、进而促进地方的经济，那个时候的看法是在金门、澎湖以及马祖等外岛开设赌场可以吸引潮州以北、浙江以南的中国沿海游客，因为距离比较近，大概可以做到周末一游、令投资者跃跃欲试。

在那段时间，澳门这个亚洲第一大赌城也的确生意红火，从2002年陆续开设了威尼斯人、金沙、金殿等等的赌场，这对在地人口老龄化严重、人口外流严重、地方经济发展缓慢的台湾外岛而言，似乎可以仿制澳门经验。

这次举行"博弈公投"的金门总共136812人，而且因为县政府辖下有个很赚钱的金酒酒厂，因此是少见的零负债地方政府，之前也希望利用当年的战地特色、积极发展观光，此外金门也希望以小三通重要中转站、"金厦本一家"的优势打造自己成为厦门的后花园。

面对厦门一带上千万的人口，赌客来源似乎不虞匮乏，支持开放建设赌场的金门居民自然摩拳擦掌，而金门居民反对开放的声浪也是不小，但是就算通过，未来面对的最大挑战却是来自中国大陆。

澳门经验

中共中央总书记习近平在十九大的工作报告里面强调"反贪打奢"将会继续，从习近平在2012年上台开始反贪之后，澳门赌场的生意也一路下滑、荣景不再，中国的赌客不再现身澳门的赌场，豪掷千金的场面成了过往云烟。

对于金门的"博弈公投"，中国方面的态度非常明确，国台办表示如果金门开设赌场，就会关闭金厦之间的"小三通"、《厦门日报》也发出评论反对金门开设赌场，也有媒体报导说，中国方面通过不同的管道向金门方面表示"关切"。

中国方面向来认为金门和厦门之间的往来是两岸重要的联络管道，在两岸关系低落的现在，许多民间或者学界的交流就是在金门进行，每到周末也可以看到不少来自厦门的"小资族"到金门"走走晃晃"、看场电影、买点东西甚至探访亲戚。

图片版权 CNA Image caption 赞成开放"博弈"的一方说"金门需要改变，才会有明天"。

习近平因素

如今的厦门不论是在建设还是人均收入，在中国都算是名列前茅，本来让厦门的居民出于乡亲之谊到金门消费，中国大陆官方是没有什么意见、甚至是支持的，但是说如果金门开了赌场，态度和看法可就不同了。

中国官方向来是把贪腐和赌博画上等号，多少贪官落马的罪名都是与赌博有关，赌场更是洗钱的重要管道，所以国台办的态度和《厦门日报》发表的文章都不令人意外，这个冲击力不可谓不大。

虽然赞成的一方说，金门要改变"才会有希望"，而"两岸彼此关心本来就是应该的"，他们也许没料到中国官方会有如此强烈的反应和表态，而他们现在面对的不只是金门本身的反对一派，现在更碰上了习近平还要继续"反贪打奢"，即便是公投通过开放"博弈"，看来也不太可能有来自中国的赌客到此一试身手了。