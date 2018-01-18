学者点评：入主白宫一年 "特朗普经济学"对华影响

图片版权 AFP Image caption 特朗普的经济主张是一个比较完整的政策体系，有人称之为"特朗普经济学"。

(注：本文不代表BBC立场和观点）

特朗普入主白宫已经整整一年。尽管美国社会对特朗普人格和政策的评价与一年前一样处在两个极端，但是在一个问题上却似乎已经达成共识：对于在竞选中提出的激烈的政策主张，这位曾被认为是大话连篇的总统在就任之后是认真推行的。与以往的绝大多数总统相比，无论是在政治、社会、经济、外交等领域，特朗普在就任总统的第一年里带来的改变非常剧烈。由于美国所处的国际地位，这些剧烈改变也必然给世界带来巨大的影响。

对中国而言，特朗普的当选和他的政策主张既是福音也是警钟。一方面这位商人出身的总统刻意回避在人权等政治问题上对中国进行公开批评；另一方面，他却公开急切地表示希望中国政府对他"投桃报李"，在中美经济关系和其他国际问题上做出回报。减轻在人权问题上长期面临的国际压力无疑是中国政府所希望的，但是如何应对这位不按传统牌理出牌的美国总统在国内和国际经济政策方面改变所带来的影响也是一个不小的难题。

图片版权 Reuters Image caption 由于美国经济的体量和美中贸易和经济关系的密切联系，特朗普经济学的实施对中国产生的影响却不容忽视。

"特朗普经济学"

特朗普的经济主张是一个比较完整的政策体系，有人称之为"特朗普经济学"。"特朗普经济学"涵盖的范围十分广泛：在财政政策方面主张降低税率和减少社会福利；在金融秩序方面主张减少政府监管，激发市场活力；在保护就业方面主张控制移民和鼓励制造业投资向美国回流；在国际贸易方面拒绝甚至不惜退出被不守规则的国家滥加利用的国际贸易和经济协定，以达到保护和促进美国出口行业发展；在货币政策上主张渐进加息，放弃强势美元政策。

特朗普经济政策的基本出发点在于促进美国的经济增长和增强美国企业在国际上的竞争力。上述政策有不少已经付诸实施，还有一些正在积极推进。已经付诸实施的政策包括退出"跨太平洋伙伴协议（TPP）"和"巴黎气候协定"，重启北美自由贸易协定，降低美国的公司税以及简化和降低个人所得税，利用总统的行政权力收紧移民政策和削弱奥巴马医保的法律效力，等等。从目前市场和投资者的反应看，这些政策似乎的确在短期内提振了人们对美国经济的信心。

中国面临压力

学术届和政界对"特朗普经济学"的长期影响的争论依然激烈，而且这些影响也需要接受时间的检验。但是无论如何，由于美国经济的体量和美中贸易和经济关系的密切联系，特朗普经济学的实施对中国产生的影响却不容忽视。概括起来，这些影响至少包括三个方面：首先是通过中美贸易和投资对中国经济产生直接影响；其次是通过示范效应对中国的经济政策走向产生巨大压力；第三是为中国在国际经济舞台上的作用增添了变数。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普时代：中国会领导世界吗？

特朗普的政策对中国经济产生的直接影响十分明显。由于中美贸易的重要性，中国政府一如既往地采取了回避与美国产生正面经济和贸易冲突的低姿态，而是采用在小让步中打探虚实，从而摸索出对自己最有力的对策。特朗普上台不久，习近平就实现了对美国的访问，很快放松了长达十多年对美国牛肉进口的限制，随后在其他农产品、金融、知识产权方面迅速作出了一些让步。虽然这些影响还是小范围的，但是中国政府显然表现了多年未有的开放态度。

对形势误判

对中国影响更大的应该是一些基本面的变化，尤其是美国税收和利率政策对中国产生的压力。公司税率的降低正在促使大量美国在华投资企业利润回流美国，也对中国企业产生强大吸引力；中美货币之间的利差在投资走向上正产生有利于美国的影响。虽然中国的货币管制在短期内能够防止资金流失，但是这并非长久之计。由于中国经济增速下滑、企业效益低下以及银行风险，中国政府减税和提高利率的空间不大。这是中国政府在中长期必须面对的一个重要挑战。

不少人认为，特朗普主张贸易保护主义，这为中国取代美国成为世界领导者提供了机遇。实际上，这种似是而非的观点恰恰是中国政府需要警惕的一种误判。美国国民收入超过英国半个世纪之后才真正取代英国的国际地位。为了成为领导者，美国也曾付出代价，包括参与二次大战和战后大量的经济援助。中国仍然是一个发展中国家，人均国民收入在世界平均线以下，急于充当领导者很有可能成为一种消耗中国资源、限制中国发展的巨大陷阱。