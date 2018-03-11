西方媒体看中国修宪：大权独揽未必长治久安

图片版权 AFP Image caption 2018年3月11日人民大会堂外站岗的士兵

中国全国人大周日（3月11日）投票通过宪法修正案草案，"国家主席连续任期不得超过两届"的条文正式从宪法中删除。

官方媒体新华网发表的评论说："这次修宪是确保党和国家长治久安的根本保证，是为人民立命的战略之举。"

西方各大媒体纷纷强调，习近平通过修宪巩固了个人权力。但是，至于个人集权是否可以保证长治久安，西方媒体和评论家与中国官媒明显不同调。

图片版权 AFP Image caption 2018年3月11日，人民大会堂内代表高票通过宪法修正草案

"列宁主义强人"

BBC驻北京记者麦笛文（Stephen McDonell）说，仅仅五年以前，中国政府遵循的还是"集体领导"制。领导人需要平衡党内各派系的意见，而且十年后就要把权力交给下一届领导班子。

但从今天起，一切都变了。麦笛文说："很难想象习近平会受到任何形式的挑战。他获得的权力自毛泽东以来绝无仅有。"

美国《华盛顿邮报》引述伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生（Steve Tsang）教授的话说："这意味着习近平现在已经无可质疑地成为了一个列宁主义强人。"

美国加州大学圣迭戈分校教授史宗瀚（Victor Shih）告诉《纽约时报》，习近平此举显示，"他能够废除几十年的制度建设，而精英阶层中几乎无人公开表达异议。"

有无权斗迹象？

那么，习近平修宪得到压倒性支持，是因为各派系都真心支持，还是敢怒不敢言呢？

在美国哥伦比亚大学的中国问题专家黎安友（Andrew Nathan）教授看来，答案显然是后者。

黎安友告诉英国《每日电讯报》："毫无疑问，由于他（习近平）的反腐败运动，还有他集中权力的做法，党内精英阶层肯定有许多人嫉妒他，对他不满，甚至痛恨他。"

但是，黎安友认为，反对习近平的人已经被有效地隔离、恐吓并噤声，因此"看不到有权力斗争在酝酿的迹象"。所以，他认为"习近平似乎地位稳固"。

不过，并非所有论者都对习近平掌控局势的能力如此乐观。牛津大学中国政治研究教授蓝梦林（Patricia M. Thornton）认为，习近平的集权做法会在一些重要的圈子里造成"严重恐慌"。

她告诉《纽约时报》，她认为习近平"真心恐惧来自党内的抗拒和反对"。

图片版权 AFP Image caption 2018年3月11日，人民大会堂外值勤的消防员

权力交接出乱？

此次修宪改变了邓小平制定的中共党内权力交接规则，许多评论家都对此表示担心。

在接受美国《华尔街日报》采访时，德国弗赖堡大学（University of Freiburg）中国历史教授丹尼尔·利斯（Daniel Leese）说，与世界上其他大多数共产党不同，中国共产党曾经成功地进行权力交接。但此次修宪把中共的这个"重要特点"打断了。

美国福德姆大学法学院的中国法律专家明克胜（Carl Minzner）教授也指出，在中国已经实行了几十年的政治规则正在被破坏。他告诉《华盛顿邮报》："现在危险在于，当这些规则和制度不断遭到侵蚀时，过去的不稳定会在多大程度上重新出现？"

英国经济学人智库（EIU）中国研究总监任韬（Tom Rafferty）告诉美国彭博新闻社，修宪之后，中共下次权力交接得以顺利进行的可能性减少了。

彭博新闻社另外一篇文章还说，从长远来看，习近平的集权措施会破坏让共产党长期执政的脆弱的政治平衡，习近平的举动让共产党没有明显的接班人，而且削弱了其它潜在的领导人比如李克强的地位。

文章引述美国中国政治问题专家祖德·布兰吉特（Jude Blanchette）说，"如果习近平—他64岁了—出了什么事，我们真相信那个政治体制会平稳地把权力移交给李克强吗？"

全权要负全责？

还有一些评论者甚至认为，在一人专权的体制下，一旦出事，习近平的领导权威反而更容易受到冲击。

在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时，经济学人智库亚洲区总监林德康（Duncan Innes-Ker）说："在所有事务上都有明确的领导人会带来一个问题，那就是，一旦出了事，所有人都知道责任在谁身上。"

美国著名智库"外交关系协会"亚洲项目主任、中国问题专家易明（Elizabeth Economy）也认为，习近平的最大危险是"把自己变成攻击对象"。

她对英国《卫报》说，"如果中国经济显著放缓、有重大灾难或者问题，那么他就得为中国出的所有事情负责。"

易明同时指出，习近平强力反腐，使中国政坛一些势力很大的人对他抱有强烈不满。"如果他们能找到他的弱点，我想他的敌人们就会伺机动手，欲致其死命。这是他现在面临的最大危险。"

图片版权 AFP Image caption 2018年3月11日，军界代表抵达人民大会堂

增加决策错误

如果说这是习近平个人面临的最大危险，那么，对于他所统领的中国的未来，一人独揽大权是否也会带来风险呢？

修宪之前，多年报道中国事务的BBC国际部亚太事务编辑杉丽雅（Celia Hatton）曾经说，习近平已经成为中国"继毛泽东以来最为强势的领袖"。

威权的后果之一，正如黎安友所说，是反对习近平的人已经"被有效地隔离、恐吓并噤声"。加上新的国家监督委员会对党员、公务人员有更大的监督权，反对派的噤声态势有可能更加严重。

西方媒体分析认为，如果身边人不敢荐言、不敢说真相，更不要说质疑或者挑战，那么，习近平作出错误决策的可能性也将增加。

美联社称，中国修宪让习近平"加入俄国、津巴布韦行列、成为全球独裁者俱乐部"的一员。文章引述美国密歇根州立大学专门研究独裁体制的政治学家弗兰兹（Erica Frantz）说，"（独裁者）有作出不理智、有时不明智的政策选择的倾向。"

英国伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究院院长曾锐生也有类似担忧。

曾锐生告诉英国《金融时报》，此次修宪投反对票的人如此之少，证明习近平"更多的是让人害怕、而不是热爱和景仰"。他认为，如果没人能够表述不同观点，就会带来"政策辩论被挤压的真正风险，决策错误的风险也会加大"。

曾锐生在发给《华盛顿邮报》的电邮中同样表述了对"消除决策中反对意见"的担心。他写道，如果习近平是正确的，他推行自己政策可能更有效；但是，如果在任何重大决策问题上习近平错了，那么，上帝（或者马克思）救救中国吧，因为，没有任何其它人有这个能力。"

图片版权 AFP Image caption 习近平投完票后喝口茶，不知和一旁的栗战书说了些什么

未来更易预测？

西方媒体怎么看习近平长期执政对世界的影响呢？

在易明看来，这对其它国家的领导人至少有一个好处：他们可以更清楚地预测"和中国打交道时将面临的机会和威胁。"她告诉英国《卫报》，习近平想把中国带往哪个方向"不是谜"。

英国《每日电讯报》前任驻华记者马若德（Roderick MacFarquhar）教授同样认为，"这应该意味着更大的确定性。因为人们只需要搞清楚（习近平）一个人、而不是整个政治局是怎么想的。"