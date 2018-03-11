求婚一刻塞翁失马 天降美图焉知非福

图片版权 Rob Lau Image caption 美、美、美！重要的事连说三遍

求婚，美好的一刻，谁不想有张照片记载下来？

一对澳大利亚情侣真的很幸运，这张如童话般浪漫的求婚照，竟然是"天上掉下来的馅饼"：不花一分钱，从脸书上搜来的！

故事的原委是这样的。

2月一天的傍晚，美国摄影师Rob Lau (以下简称小刘)在悉尼散步。他在澳洲的出差就要结束了，回国前想再看看风景，顺便看看能不能拍到好日落。

刚要离开，小刘突然听到水边传出一声巨响，视线朝着声音转过去，正好看到一男子单膝跪地、做求婚状，他说，"我立刻摆好三脚架，拍了几张。"

结果就有了上面那一张，一对情人的剪影， 背景是人人皆知的悉尼地标。

小刘回到美国加州后，朋友把他拍的照片分享到Reddit上，并且打赌说，照片上的那对情侣一定会找到的。

结果，没出两天，照片上的女郎就"找上门"了！

图片版权 MONICA GAID Image caption 这对情侣很有运气

那是莫妮卡（Monica Gaid）。她说，那天，抓住小刘摄影师注意力的巨响是，男朋友费罗（Philo Botros）请来的专用摄影师在石头上绊了一下、掉到水里去了！

当时，她很痛苦。心想，总不能再摆拍一次求婚吧。

莫妮卡说，后来朋友告诉她，在脸书上看到了伴有自己求婚照的寻人启事，惊喜之感非常"超现实"。她说，求婚照“美如童话”，非常感谢小刘摄影师。

“世界上还有这样的好人，愿意费心费力帮别人的忙，而且不求回报，真好。”