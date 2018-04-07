BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

这是2018年的第十四周。本周，一些人与事在人们视野中消失，在网络世界，《圣经》在中国的网店悄然下架，石沉大海；在现实世界，武汉理工大学的寒门学子纵身一跃，震惊世人。有一些消失的身影被重新提及，在影星张国荣离去15年后，社会的性别意识终于追上了他。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1.中国网店下架《圣经》 突然执法折射了什么

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一夜间，《圣经》从中国的网店全部下架，普通大众接触《圣经》的一条通道又被堵上。对《圣经》出版发行的管控其实一直存在，只是此前，电商平台作为一个流通的灰色领域，是可以存在的。此次突然执法，只是印证了一个早有各种征兆的事实：中国正加紧管控宗教在内的一切。

2.BBC事实核查：究竟是谁提出了中国"新四大发明"

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造纸术、火药、指南针、活字印刷，是每个中国学生都被要求背诵的“中国四大发明”。关于这“四大发明”到底是不是中国的，其实一直以来都有争议。如今，旧的争议未消，新的争议又来了。中国一高校的研究提出，中国出了“新四大发明”，即高铁、移动支付、电子商务和共享单车。这些真的都是中国发明的吗？看BBC事实核查一一释疑。

3.武汉理工研究生坠亡 导师欺压学生引担忧

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3月底，26岁的陶崇园纵身一跃，从武汉理工大学的一栋楼跳下，结束了自己年轻的生命。陶崇园的姐姐在微博控诉，弟弟是被他的研究生导师逼死的。陶崇园姐姐发布的弟弟生前与导师的聊天记录显示，陶崇园要负责给导师送饭，还要管导师叫“爸爸”。匪夷所思的聊天记录在社交媒体一石激起千层浪，舆论再次对高校导师权利过大、滥用职权后鲜被追责提出了质疑。

4.德国高速公路不限速 何以事故率不高

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对很多人来说，严谨、守时，是提及德国人时最早跳出的标签。本周，BBC中文又为读者带来一个新的小知识：德国高速公路以没有限速而闻名，世界最早的封闭高速公路系统也诞生于德国，那为什么德国的高速公路事故率没那么高？

5.张国荣的性别遗产：15年后仍然领先时代

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15年前文华东方的纵身一跃，一颗巨星陨落，几乎给一个时代画上了一个没落的句号。“我就是我，是颜色不一样的烟火”，在生命中的最后几年，他的演绎越来越刻意挑战保守香港的道德框架，他对于跨越性别界限的艺术追求，在他的那个年代，一度成为大众媒体口诛笔伐的对象。15年过去了，社会的性别意识进步了，而“哥哥”却再也不在了。