近七成台湾人愿为保卫台湾而战 民调有准吗？

图片版权 EPA Image caption 台湾反潜直升机从海上舰艇升空

台湾民主基金会发布的最新民调发现，如果中国以武力攻打台湾，有将近七成台湾民众愿意为保卫台湾而战。

不过台湾近20年来历经民主化过程，政治上蓝绿相争，意识形态上统独对立，民调百家争鸣，上述民调有多准确能反映大多数台湾民众心声？

台湾民主基金会2003年由台湾外交部出资成立，每年预算由政府补助，之前曾经有国民党人士质疑该基金会违背超越党派、独立运作、推广民主的成立宗旨。

但基金会执行长徐斯俭表示，此问卷是民主基金会一年两次的民调之一，并非民进党或政府授意，只是报告愿意为保卫台湾民主制度的比例，并非主张台独或要为台独而战。

上战场

在是否愿意上战场保卫台湾的问题上，民意调查设计了两套问题。

第一个问题是：如果台湾宣布独立导致中国武力攻打台湾的话，有55%的民众愿意，或非常愿意为保卫台湾而战，36%的民众不愿意。

但是，如果是中国为了统一而对台湾使用武力的话，则有将近七成（68%）民众愿意，或非常愿意为保卫台湾而战，39岁以下年轻人的自我防卫的决心更高，甚至突破70%。

这一结果说明，因为台独而愿意上战场的人，比因为武统而愿意上战场的人要少了13%。

图片版权 EPA Image caption 台湾纪德级飞弹驱逐舰DDG-1801基隆军舰

"天然独"

另外，民调显示，有将近44%的年轻人，希望维持现状、反对统一。被问到就算中国民主化，20至39岁的年轻人，反对统一的意愿更高，超过67%。

这一结果也意味着，台湾年轻人大部分是主张维持现状，而不是主张立刻独立，主张统一的年轻人比例更少。

针对这一民调结果，徐斯俭表示，所谓"天然独"的台湾年轻一代，更精确的来讲应该说是"天然不统"，或叫"天然反统"。

"文宣品"

本月早些时候，徐斯俭在美国华盛顿出席“全球台湾研究中心”举办的座谈会上曾经引用过上述民调内容。

他当时表示，“若中国大陆武力统一台湾，是否愿意为台湾而战"，39岁以下的受访者中，有70.3%回答"是"、26.5%回答"否"。

但中国国台办发言人马晓光随后表示："台湾民主基金会的背景、颜色和政治动机，大家都心知肚明。这项误导性民调更像是一件文宣品，不值一评。"

台湾民主基金会表示，此次民调委托政治大学选举研究中心进行，调查时间是1月12日至1月19日，20岁以上成年人有效样本1069个，20-39岁成年人有效样本528个。