“八百壮士”激烈抗争 台湾军人年改为何起争议？

图片版权 AFP Image caption 反对军人年改法案的民众破坏立法院外的障碍物

台湾退伍军人团体“八百壮士”示威抗议反对军人年金改革法案，聚集在立法院外，并试图闯入大门，与警方发生激烈冲突。

台湾立法院周三（4月25日）举行军人年金改革法案公听会，反对军人年改的退伍军人团体“八百壮士”在公听会上炮火猛烈批评政府违背照顾军人承诺，整场公听会变成反对军人年改的情绪宣泄大会。

会场外，反对军人年改的“八百壮士”及其支持者包围立法院大门外，推挤路障试图突破警方防线冲入大门。

台北市警察局表示，混乱中有30名员警受伤送医，11名媒体记者遭推挤受伤，32人违法翻入立法院遭警方管束。

图片版权 Reuters Image caption 抗议群众冲撞警方

为何抗议？

摆脱激情的抗议和火爆的肢体冲突，台湾行政院推出的《海陆空军军官士官服役条例修正草案》（俗称军人年改案、军改案）究竟为何会引起争议？争议的焦点又在哪里？

要说军人年改法案，就必须要说军人退抚基金，军人退抚基金就是职业军人的退休金，由军人个人缴纳35%，政府提供65%共同支付，职业军人退伍后就可以拿到退休年金。

但是台湾近年来实施军队组织精简，军人退抚基金出现入不敷出的情况，精算报告更指出，如不实施改革，退抚基金将在2020年用完。

图片版权 Reuters Image caption 抗议群众用铁链钩住立法院大门强力拉扯试图拔倒大门

改革争议？

根据军人年改新制度，军人退休金计算基准由原来的“最后在职本俸”计算改为“最后36个月的平均本俸”计算，但已经退役者仍维持原制度。

另外，新制度调高了军人年金最低保障金额（俗称楼地板），原本规划军人与公教人员的最低保障金额相同，但考虑到军人性质与公教人员不同，因此调高军人年金的最低保障金额为新台币38990元。

在退休所得替代率方面，服役满20年，起支俸率为55%，每服役多一年增加2%，最高年资上限军官以35年为限，士官以40年为限。

图片版权 Reuters Image caption 警方试图稳住阵脚

谁受影响？

根据台湾国防部提供的军人年改财务影响评估报告，新制度改革后，有超过一半的退伍军士官的退休金将受到影响。

评估报告说，退休金减少额度在新台币10000元以下者约占20%，减少额度介于10000至20000元者占整体约29%。

退休金减少额度超过新台币20000元者占整体约2%，其中以将级军官为主，显示退役时官阶较高的高级军官退休金被砍最多。

图片版权 AFP Image caption 抗议群众要求台湾总统蔡英文下台

舆论看法

和此前反对公教人员退休制度改革的示威抗议一样，反对军人年改的抗议活动在台湾并没有受到主流社会的支持。

公教人员退休新制将在今年7月1日实施，民进党政府希望军人年改也能同时实施，民进党立法院党团力图尽快将法案排入审查，但遭到国民党全力抵制。

台湾一般民众对退伍军人都肯定他们对国家的贡献，并认为政府应该妥善照顾退休军人，但对那些权高位重的既得利益者退休金被砍则不表同情。