儿童性侵儿童：我儿子被同学强奸

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英国一名母亲警告，不要以为小学阶段的孩子天真无邪，一些小学生的生理发育已经成熟到能够强奸同学的程度。

萨拉（非其真名）在BBC一个访谈节目上表示，她邀她儿子的学校同学到家里玩，结果儿子遭到这个同学强奸。

她说，儿子后来告诉她，这个学校同学在儿子的卧室里“用乐高玩具做了奇怪的动作”。

她儿子还说，这个同学（年龄比她儿子小）用椅子卡住卧房的门，而且还拉上了窗帘。

然后这个学校同学就要求看她儿子的生殖器，还告诉她儿子其他的男孩都给他看，并试图脱下她儿子的裤子和内裤。

她儿子说，这个学校同学告诉他，如果不跟他玩就不跟他做朋友，并说他和其他男孩都是这样玩的。

萨拉说，这个学校同学后来就强奸了她儿子。

这个同学还警告她儿子不要把事情告诉父母，否则他会生气。

萨拉的儿子在这个学校同学离开后变的非常难过，但直到当天晚上睡觉前才向母亲吐露实情。

萨拉问他这个学校同学以前是否也作过类似举动，她儿子说他每次去这个同学家，这个同学都是这样，试图强奸他。

从萨拉儿子8岁时起，这个同学前后有4次到家里玩。

萨拉说，年幼儿童之间的性侵害普遍程度超过人们的理解，她以前并不知道有些小学生的生理成熟到能够强奸同学。

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儿童性侵儿童

英国协助受害儿童的慈善组织（Mosac）说，儿童侵害儿童的案件在4年内增加一倍。

去年他们收到的58起儿童侵害儿童的举报电话中，19起是小学生，13起是中学生，其余26起身份不明。

英国防止虐待儿童协会（NSPCC）也表示，儿童性侵儿童的案件“每年有上千起”。

该协会正在游说政府对儿童性侵儿童问题展开研究，评估问题的严重程度。

NSPCC表示，整个社会都必须正视这个问题，所有儿童从小学开始就必须学习重要的观念，什么可以，什么不行。

无法起诉

萨拉的儿子告诉她事情经过之后，她打电话给NSPCC，NSPCC告诉她联系学校的儿童保护官员和警察。

萨拉说，校长得知事件后非常震惊，并且对她让儿子转学表示理解同情。

萨拉表示，学校后来实施了儿童保护措施，尤其是针对那个同学。

一名专家警察与萨拉和她的儿子谈了话，但告诉她警方不能起诉任何人，因为那名同学还不到10岁，低于法定的犯罪责任年龄。

案件后来被转到社会服务部门，她的儿子最终获得了犯罪受害者赔偿组织的赔偿。

但是萨拉说，她的儿子承受了痛苦，“他整个人都变了，再也不像以前那样，现在经常情绪低落。”

“他接受了两轮的心理辅导，有点帮助。现在他交了新的朋友，但是他必须从新开始。”

萨拉说，社会必须谈论儿童性侵儿童的问题。

“我们的社会对这个问题是把它藏起来，我不应该感觉羞愧，但是把它说出来又让我觉得丢脸，我觉得该怪我自己，但我并没有做错什么。”