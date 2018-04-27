朝韩领导人会谈 两岸也有可能吗？

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朝韩领导人举行举世瞩目的会谈，台湾总统蔡英文也表示，只要不预设政治前提且在对等原则下，“乐见与对岸领导人见面”。

2015年11月，当时在任的台湾总统马英九和中国领导人习近平在新加坡举行过一次“破天荒”的历史性会谈。那是1949年以来两岸最高领导人的首次会面，至今“空前绝后”。

蔡英文周五（4月27日）表示，看到两韩领导人的会面，“我们也希望这是一个走向区域更稳定发展的一步”。

“台湾做为区域的一员，我们非常关注、也非常期待在区域内的每一份子、每个国家都能恪尽自己的责任，维持区域和平稳定。”

领导人见面

蔡英文说，任何一个区域的国家都必须承担区域稳定发展的责任，“我们也非常乐意，也有这个决心来承担这个责任”。

她说，自从她上任以来，都维持非常一致的立场，也全力维持两岸的稳定与和平，并愿意做任何能够有助两岸和平稳定的事情。

至于与对岸领导人见面这件事，蔡英文说，“只要没有设政治前提，而且在对等原则之下，我相信没有一个任何的台湾的总统会拒绝，甚至于我们也乐见可以与对岸的领导人见面”。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年11月，马英九和习近平在新加坡会面

习马会

虽然两岸领导人会面已有先例，但马英九和习近平见面当时的各方条件如今已不复存在，以现在情况而论，两岸领导人会面实在是“难上加难”。

首先，马英九与习近平会面时，台湾正在举行总统选举活动，马英九当时可以说是即将要卸任的总统，而且国民党选情低迷，民进党有望实现政党轮替再次上台执政，而这是中国当局不愿意见到的结果。

其次，马英九与习近平见面，两人会面时多次公开提及“一个中国”和“九二共识”，而民进党拒绝承认“九二共识”，但中国当局坚持“一个中国”，因此现阶段两岸领导人会面的可能性“微乎其微”。

马英九与习近平在会面上以“台湾领导人”和“大陆领导人”的身份见面，两人互称“先生”，中国国台办当时表示，这是在两岸政治分歧尚未解决情况下根据一个中国原则作出的务实安排。”

这也再次说明，只要承认“一个中国”，什么问题都好谈。两岸领导人会面不可能没有政治前提。不设政治前提就不可能会有两岸领导人见面。