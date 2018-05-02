台湾再失邦交国：你不知道的多米尼加

图片版权 Reuters Image caption 台湾外交部长吴钊燮在记者会上说明多米尼加和台湾外交现况

多米尼加宣布与台湾断交，与中国建交，对这个与台湾有77年外交关系的加勒比海国家，你了解多少？

台湾外交部长吴钊燮表示，台湾与多米尼加自1941年建交以来，长期合作推动多项发展计划，成功协助多米尼加成为稻米输出国，协助兴建多米尼加高科技园区。

台湾总统府声明表示，台湾政府全力协助多米尼加分享台湾发展经验，台湾有能力也乐意协助友邦，但是反对金钱外交。

多米尼加总统办公室说，改变外交政策是基于多米尼加的“需求、潜能和未来展望”。“我方深深感谢双方多年来的合作，但历史和社经现实迫使我们改变路线”。

图片版权 Dominican Ministry of Defense Image caption 台湾援赠多米尼加的军事装备悍马车

悍马车

就在多米尼加宣布与台湾改变外交关系之前，台湾政府不久前才同意价值高达3500万美元的军备援赠项目，试图稳固两国邦交。

军备援赠项目包括两架UH-1H直升机，90辆悍马车，100辆摩托车及零配件，100具后勤备用发动机，另外还包括两年的保修与后勤技术支援。

首批装备包括50辆悍马车已经在今年初交付多米尼加，断交后可能无法取回。对此吴钊燮表示，这一部分已经援赠出去，将循相关管道了解如何适当处理。

据了解，这些援赠的装备都是台湾国防部提供的届龄汰除的直升机、悍马车和摩托车等军备，尚未交付部分将中止援赠。

图片版权 AFP Image caption 中国外长王毅与多米尼加外长巴尔加斯出席建交仪式

中美洲战略

从近年来中国与拉丁美洲国家的关系日益密切的趋势来看，多米尼加与台湾断交，与中国建交其实是中国对拉丁美洲的整体战略的一部分。

目前，中国已经是中美洲国家第二或第三大的商业贸易伙伴，在洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加和巴拿马，都有中资公司进行基础建设。

一些中美洲国家过去都曾经是台湾的邦交国，但近年来却转而与中国建交，包括哥斯达黎加和巴拿马。

包括多米尼加在内，这些国家和中国建交都获得优惠的经济援助，而台湾却无力在金钱援助上与北京竞争。

台湾在中美洲的其他邦交国，例如洪都拉斯和尼加拉瓜，和中国商贸往来也日益升温，台湾官方台面上虽然不说，但私底下却不得不担心日后可能的变化。

图片版权 Getty Images Image caption 多米尼加有许多风景优美的高尔夫球场

旅游度假胜地

这一外交风波也促使人们对位于加勒比海的多米尼加产生好奇，不少人可能不知道，多米尼加其实是加勒比海地区接待外国游客人数最多的旅游目的地。

联合国发布的世界旅游排名报告显示，到访多米尼加共和国的国际游客人数每年以接近10%的比率增长，2015年国际访客人数高达560万人次。

多米尼加人口大约也只有1000万人，吸引的国际观光客人数竟然超过本身人口的一半，也说明了当地观光产业的发达。

其中许多是来自美国和加拿大的度假游客，他们到多米尼加一边度假，一边打高尔夫球，这里的高尔夫球场以风景优美，全年都适合打高尔夫球闻名。

多米尼加多样化的地形环境也是吸引游客的原因之一，除了有一年四季的热带气候和白色的沙滩之外，还拥有加勒比海最高的山峰杜阿尔特峰（Pico Duarte），以及面积最大，低于海平面46米的湖泊。

图片版权 AFP Image caption 多米尼加首都圣多明戈市中心广场上的哥伦布雕像

欧洲探险者

发现美洲新大陆的航海探险家哥伦布15世纪末第一次横跨大西洋航行的时候并没有顺利找到新大陆，而是抵达了加勒比海现在多米尼加的所在岛屿，并将其命名为伊斯帕尼奥拉岛（Hispaniola，亦即西班牙岛）。

当时岛上的原住民泰诺族（Taíno）以为穿着华丽的欧洲人是超自然的生物，将其奉为神一般的对待，竭尽所能招待这些欧洲人，提供了他们所需的物品。

哥伦布后来在这里建立了欧洲人在美洲的第一个永久殖民地，并以西班牙岛为跳板逐渐征服了加勒比海和美洲大陆。

但是欧洲人的殖民却给当地土著带来灾难，泰诺族人体内没有抵抗欧洲人带来的传染病的抗体，再加上西班牙人的殖民迫害和屠杀，泰诺族被认定已经灭绝。