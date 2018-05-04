瑞典肉丸非瑞典 六个你必须要知道的美食争议

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说到瑞典你想到什么？诺贝尔奖，阿巴合唱团，宜家家具，瑞典肉丸……等等，瑞典肉丸可能不算。

世界各地的宜家家具店的餐厅里都能吃到的瑞典肉丸，竟然并非原产于瑞典，这让许多人大感吃惊。

瑞典官方推特“Sweden.Se”上周推文说，“瑞典肉丸其实是根据查尔斯7世国王18世纪初从土耳其带回来的一份食谱制作而成的。我们要搞清楚事实。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @swedense Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM — Sweden.se (@swedense) 2018年4月28日

大批网友听说瑞典官方推特承认瑞典肉丸并非源自瑞典，而是来自土耳其，纷纷作出反应。

瑞典网友William J痛心疾首大呼，“原来我的一生都是谎言。”

也有土耳其网友打趣说，“只要把易卜拉辛莫维奇（瑞典足球明星）还给我们，我们就把肉丸这事忘了。”

美食本源

美食文化被其他国家/地区/文化“占为己有”并非新鲜事，瑞典肉丸也不是唯一一个例子，世界各地都有许多类似的争夺“美食主权”的争议。

图片版权 Alamy Image caption 日本天麸罗最早是葡萄牙水手带过来的

1、天麸罗

许多人可能不知道，日本知名的油炸食品天麸罗其实是16世纪时葡萄牙水手带到日本的。

因为天主教徒在大斋节期间不允许吃肉，所以他们把青豆和其他蔬菜裹上面糊油炸，当作替代品。

葡萄牙人后来走了，但油炸天麸罗却留了下来，而且日本人还把它发扬光大。今天，从虾、甘薯、到香菇、茄子，都能炸成天麸罗。

图片版权 Getty Images Image caption 速食面从日本走向世界

2、速食面

现今人们享用的速食面，的确是日本日清食品所创没错，但很少人知道，日清食品创办人安藤百福其实是台湾人，本名吴百福。

吴百福是日治时期台湾嘉义厅人，战后以妻子的姓归化为日本籍，并在日本创立日清食品，发明了速食面，从此这种加上预制调味包用开水泡3分钟就能食用的面条风靡全球。

但是用热水泡面却不是吴百福的首创，据说中国清代官员伊秉绶让厨师将新鲜面条卷曲成团晒干再油炸脱水存放。

这种油炸面块因为含水量低可以保存长时间不变质，食用时只要用热水烫开，再配上汤或其他蔬菜或肉，这样的面后来被称为伊面（台湾称意面）。

图片版权 Getty Images Image caption 应该说它是印度咖喱，还是英国咖喱？

3、印度咖喱还是英国咖喱？

在英国的印度菜餐馆你一定会吃到一种香料烤鸡咖喱（Chicken tikka masala），想当然的你会认为它是印度菜，这也情有可原。

但事实上，这道菜是英国咖喱（更准确地说应该是苏格兰咖喱），是格拉斯哥（Glasgow）的一个孟加拉厨师最早烹调出这种英国风味的咖喱菜。

据说，这位厨师在尝试做一道适合当地顾客口味的咖喱的时候，不小心弄翻了一罐番茄汤撒到了已经腌好的鸡肉上，这道英国咖喱就此出炉。

如今，这道菜在英国广受欢迎，尤其是外卖食品店，仅次于炸鱼薯条和中国热炒，更被许多人认为是英国的国菜之一。

图片版权 tadphoto/Getty Images Image caption 在中东地区的料理里，鹰嘴豆泥非常普遍

4、鹰嘴豆泥

在中东地区的料理中，经常可见鹰嘴豆泥（hummus），将磨碎的鹰嘴豆泥，加上橄榄油，芝麻酱，柠檬汁，大蒜和盐调味而成。

鹰嘴豆泥做法并不复杂，可以搭配不同的食材作出不同的变化，适合各种不同口味的人。

但是鹰嘴豆泥的所有权却引起争议，到底是谁最先发明了这种美食呢？希腊人、土耳其人、叙利亚人、黎巴嫩人和以色列人都声称他们是鹰嘴豆泥的发明者。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国饮食离不开泡菜

5、泡菜争论

有点酸又有点辣，味道特殊的韩国泡菜已经走向世界，韩国更以泡菜宗主国自居，向联合国申请非物质文化遗产资格。

这种用白菜、萝卜或其他蔬菜腌制的泡菜让韩国人引以为傲，但韩国人可能想不到，在韩国餐厅里吃的竟然是从中国进口的泡菜。

韩国关税厅公布的数据显示，2017年韩国进口泡菜是出口量的10倍，进口泡菜99%是中国生产的泡菜。

数年前，中国和韩国还因为进口泡菜查验出虫卵和重金属而互相禁止进口，让泡菜争论提升到贸易层面。

图片版权 Alamy Image caption 海南鸡饭

6、海南鸡饭

将海南鸡饭推广至全世界的应该是新加坡，但这道菜真的是新加坡美食吗？恐怕未必完全属实。

就像瑞典肉丸源自于土耳其一样，新加坡闻名于世的海南鸡饭其实源自于——没错，就是中国海南。

19世纪移民到马来半岛的海南籍华人把这道家乡菜带了过去，他们的生活非常简朴刻苦，许多海南移民沿街叫卖鸡饭为生。

当时的英国殖民者也为这道白斩鸡和鸡汤煮出的白饭深深吸引，新加坡独立后，海南鸡饭也随着这个城市国家的发展而在海外闯出名号。

海南鸡饭：坐15小时飞机也要品尝的美味