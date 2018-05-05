阿扁保外就医再延长 现身募款餐会成焦点

图片版权 CNA Image caption 陈水扁参加募款餐会，以“擦边球”方式，站上小木箱讲话

台湾前总统称水扁的保外就医延展申请获得台湾法务部的批准，期限延长3个月至8月4日，这已经是陈水扁2015年1月保外就医之后的第14次延展。

在延展申请批准的同时，台中监狱也表示，陈水扁仍然必须遵守相关规定，若有重大违规，仍可报请废止保外医治许可。

但是在保外就医获得展延批准的当天晚上，陈水扁5月4日晚间就前往台北出席“凯达格兰基金会”募款餐会，并公开发表讲话。

陈水扁出席餐会之前，已经向台中监狱提出出席申请，也获得台中监狱同意，但要求陈水扁出席餐会必须遵循“四不原则”。

“四不原则”

台中监狱表示，陈水扁申请参加募款餐会，经医疗小组评估，因该活动有多名阿扁友人参加，对其病情应有帮助。

台中监狱表示，经过评估后决定，在“不上台”、“不演讲”、“不谈政治”、“不受访”等四不原则下，同意陈水扁出席活动。

在“不上台演讲”部分，台中监狱也要求不得以录像方式公开播放预先录制好的讲话。

台中监狱还要求陈水扁在活动结束后，立即返回位于高雄的住处，不得再前往其他地方。

在陈水扁申请参加义卖艺术品活动方面，台中监狱也认为与医疗活动无关，不应该主持或参与义卖，以免违反规定。

小木箱上讲话

虽然出席餐会的条件规定严格，但陈水扁还是以“擦边球”方式，巧妙规避相关禁令，再次成为关注焦点。

“凯达格兰基金会”是由陈水扁在总统任内创立的政治人才培训机构，陈水扁保外就医之后，前两年的募款餐会都有参加。

这次陈水扁在儿子陈致中，前副总统吕秀莲和其他民进党人的陪同下抵达会场，未受访就直接入座。

但是在义卖台湾犬“台湾勇哥”雕塑艺术品的时候，陈水扁站上舞台前的小木箱上，用了8分钟时间公开讲话介绍义卖品。

他说，“台湾勇哥”以前被称为是台湾土狗，但2005年已经被正名是台湾犬，他呼吁踊跃捐款让台湾人的勇哥精神传承下去。

陈水扁最近还化身为勇哥勇弟，以拟人化的形式每日撰写“新勇哥物语”，抒发对时政的看法，最近“新勇哥物语”还开辟脸书专页。

促统党现身会场

另外，陈水扁参加募款餐会还发生了促统党发言人璩美凤现身会场的插曲。

璩美凤事前已经宣布，她花了5,000元买了入场餐券，要和陈水扁当面辩论台湾统独，因此会场当天严密戒备防止她入场闹事。

但是在吕秀莲上台讲话的时候，璩美凤不知道从哪边出现，突然坐到了陈水扁旁边吕秀莲的空座位上，并以白开水向陈水扁致意，陈水扁也以茶回敬。

两人谈话没有讲多久，就被人发现，现场顿时一阵骚动，工作人员要求璩美凤立即离开。

璩美凤离开会场一路上有民众大喊“台湾中国，一边一国”，“不要来做秀”。