图片版权 Getty Images Image caption 在马克思的出生地德国特里尔，中国政府赠送了一座马克思的铜像。

在共产主义创始人马克思200周年诞辰前一天，中共在北京举行了隆重的纪念大会，其规格之高，近年罕见。中共如此高调纪念马克思，当然不是没有原因和目的的。

从中共总书记习近平在纪念会发表的讲话来看，此次纪念马克思目的应该有二：一是通过高举马克思的旗帜，彰显中共作为马克思的继承者和习近平作为党内马克思主义的唯一阐释者的地位，并表明中共“四个自信”中的理论自信和道路自信并非凭空而来，它们合乎马克思所揭示的人类社会发展规律，以强化中共执政和统治的合法性；二是鉴于党员干部普遍的精神懈怠和意志消沉，号召和要求全体党员尤其是党的领导干部要认真学习马克思的崇高品质和革命斗志，坚定走中国特色社会主义道路的信念和信心，为中国梦的实现乃至共产主义的最终实现进行奋斗。

图片版权 Getty Images Image caption 5月5日，巴黎的示威者举着纪念马克思的招牌。在万里之遥的中国，中共领导人习近平赞颂马克思是"千年第一思想家"。

习近平自十八大上台后，其治国理政不外“两手抓，两手都要硬”，一手是抓反腐，一手是抓党员干部的政治纪律和思想教育。这两手虽然都“硬”，但在不同阶段，还是有侧重点。在其第一个五年任期，由于党内的腐败状况严峻以及巩固权力和建立权威之需要，反腐成为习最重要的工作，但对党的治理和对党员干部的理想信念教育，习也一刻都没忘。经过五年高强度的反腐，习成为全党的核心和中国人民的“领袖”后，他开始用更多的时间来改造这个党，把重心放在“纯洁”党员干部的思想和灵魂上。应该说，这是一个艰苦的工作，甚至在某种程度上比反腐更难，因为要改造人心总是不容易的，尤其在改革开放40年后的今天。但习偏要这么做，反映了其志在长远。

图片版权 Getty Images Image caption 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东，被奉为无产阶级革命运动的伟大领袖。有观点认为，习近平讲话透露的涵义是，在中国坚持马克思主义，也就是要坚持中国特色社会主义道路，坚持习近平的领导。

要全面治党，对党员干部进行理想信念教育，使全体党员干部对建设中国特色社会主义有信心，就必须有可供教育的思想理论资源。习近平新时代中国特色社会主义思想在中共十九大上被提出就是这个原因。然而，仅有中共和习自创的这个思想资源是不够的，还需要向党的历史和传统回归，后者也包括党在各个历史时期建立的被当时实践证明为“正确”的思想理论及优良作风。从这个角度看，不难理解习为什么在过去五年要打通“两个三十年”，回到毛的红色中国，以及提出“不忘初心”。因为他要借重党在革命和毛时代的历史和思想资源，对党员干部灌输革命的理想主义教育，让他们明白，中国为什么会选择中共，党又为什么会走今天这条特色之路，这都是有历史和思想理论根源的。

既然要回归党的历史和传统，如果事情仅仅到此为止，似乎说服力还不强，因为人们会追问，中共为什么会选择马克思主义这个外国人创立的理论作为自己的指导思想和行动指南，而在全球社会主义势微的情况下，中共为什么还要死守这个理论不放？当党员干部有了这个疑问，说明他们对共产主义的信念和信仰就不坚定和纯洁，对中共走的特色之路就有了怀疑甚至动摇。对中共而言，无疑要消灭潜伏在广大党员干部心里的这种怀疑念头。所以，回到中共的指导思想——马克思主义那里，在党员干部中开展马克思主义的世界观和方法论的教育，就是“回到传统，不忘初心”这个逻辑的必然延伸。

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我们看到，习近平在这次讲话中对马克思主义和马克思本人都做了高度评价。他称马克思主义是科学的理论，创造性地揭示了人类社会发展规律；马克思主义是人民的理论，第一次创立了人民实现自身解放的思想体系；马克思主义是实践的理论，指引着人民改造世界的行动；马克思主义是不断发展的开放的理论，始终站在时代前沿。赞颂马克思是“千年第一思想家”，其一生是胸怀崇高理想、为人类解放不懈奋斗的一生；是不畏艰难险阻、为追求真理而勇攀思想高峰的一生；是为推翻旧世界、建立新世界而不息战斗的一生。这样一个具有崇高精神和品格的人，创立了这样一个伟大的思想和学说，于是再好不过地说明，中共将马克思主义作为自己的行动指南，是非常正确的。在这个思想和理论指导下的中国实践，走出一条中国特色之路，也就是非常正确的，从而一举在理论的源头上解决了中共执政和中国特色社会主义道路的合法性问题。可以说，此次纪念大会以及随后将要开展的一系列对马克思主义的宣传教育和研究活动，要起到的就是这个效果。

因此，习在纪念大会的讲话中，对马克思及其主义进行了重新阐释和包装，这实际上是要昭告全党，他才是中共党内的权威理论家以及马克思主义的唯一阐释者。但习不是试图要恢复马克思主义的本来面目，而是通过阉割和肢解马克思和马克思主义的丰富性，抛弃马克思思想中容易引起混乱的部分，把马克思主义一脉相承地置换成新时代中国特色社会主义思想。换言之，后者继承了马克思主义的精神实质和内核，故而，在中国坚持马克思主义，也就是要坚持中国特色社会主义道路，坚持习近平的领导。

习的讲话中的一段话表明了这个意图。他说，当代中国的伟大社会变革，不是简单延续我国历史文化的母版，不是简单套用马克思主义经典作家设想的模板，不是其他国家社会主义实践的再版，也不是国外现代化发展的翻版。这段话的言下之意是，习近平的新时代中国特色社会主义或习版社会主义，才是当下中国最需要的。

注：本文不代表BBC观点和立场。