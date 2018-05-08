念错字的艺术：鸿鹄、鹿茸、罄竹难书

图片版权 Ma Ying-jeou Image caption 马英九在脸书上发表影片承认错误

北大校长在演讲中念錯字引起风波，让人回想起台湾前总统陈水扁和马英九也曾经在公开场合用错字，闹过许多笑话。

鹿茸

2014年，当时还在总统任内的马英九在有关国际贸易的讲话中脱口而出，把“鹿茸”解释成“鹿耳朵里面的毛”，让鹿茸一时之间知名度爆红。

当时《两岸服贸协议》卡在立法院无法通过，马英九为了争取支持，以台湾和纽西兰（新西兰）经济合作协议为例，指出协议生效后贸易额大增。

他说，“纽西兰还出一种很有名的东西，叫做鹿茸，就是鹿耳朵里面的毛。”

“台湾也有生产鹿茸，我们也有700位鹿农，会不会受影响？会，但可以想办法做市场区隔，分年减税，这样受影响很小。”

马英九一句“鹿茸就是鹿耳朵里面的毛”，震惊了许多台湾人，因为鹿茸是中药一剂药方，简单说就是鹿头上的角，准确地说就是雄鹿头上尚未骨化、密生绒毛的幼角。

但怎么都不会是鹿耳朵里面的毛，马英九这句“口误”，误会大了，但台湾产鹿茸却意外成为事件中的最大赢家。

因为马英九解释错误，鹿茸一下子成为家喻户晓的台湾农产。

养鹿协会表示，当时鹿茸产品很快就卖光了，马英九成了鹿茸的最佳代言人。

认错

对此马英九倒是不以为然，2016年即将卸任总统时，马英九在自己脸书上发表一段影片，承认错误。

影片里马英九承认鹿茸不是鹿耳朵里的毛，“我承认我错了，我愿意受罚。”

马英九还拿出国语作业簿，用毛笔把鹿茸的正确解释罚写三遍。

罄竹难书

在马英九之前，台湾前总统陈水扁也因为用错成语闹过笑话。

陈水扁在2006年就职周年日担任环保志工，到海滩捡垃圾从事“净滩”活动，并赞扬志工人员对台湾的贡献真的是“罄竹难书”。

本来是正面的公益活动，但成语却用错了地方，罄竹难书一詞出自 《呂氏春秋》，用來形容罪狀极多。

其实罄竹难书这个成语在台湾的日常生活中并不常用，并不是人人都知道这句话只能用在形容人罪状太多，而不能用来赞扬别人的功劳。

忠心护主

若是从这个角度来看，阿扁说用错成语，和其他的国政大事相比，顶多就是笑话一则，笑过也就算了，但偏偏有官员忠心护主，死不认错。

当时担任台湾教育部长的杜正胜在接受立法委员质询时表示，罄竹难书单就字面意义上解释，是“用尽纸张都写不完”的意思，并无负面或正面之说。

但翻开中国古书典籍，这个成语的确大多都用在贬义用法上，就有立法委员问他，如果学生作文说“老师对我的贡献帮助罄竹难书”，是对还是错？

杜正胜对此并未正面回答，他说尊重老师阅卷的专业能力，并鼓励学生学习活知识，多元吸收知识。

不论是褒义还是贬义，至少“罄竹难书”这个成语在那之后知名度大大提高，增加了台湾人对这个成语的理解程度。