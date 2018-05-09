台湾军人年金抗争再起 英国大胆应对世代矛盾

图片版权 EPA Image caption 台湾反对军人年金改革的示威抗议

台湾军人年金改革闹得如火如荼，也凸现了一个问题，争取退休金的老一代和年轻一代之间的世代矛盾冲突。

台湾退伍军人团体“八百壮士”再度走上街头到立法院外示威抗议，反对民进党政府推动的军人年金改革。

退休军人忙着示威抗议，但许多台湾年轻一代却连工作都找不到，更不要提捍卫自己的退休金了，也难怪这些人对军改示威抗议“无感”。

对比英国社会，也会发现类似情况：老年人担心退休后的国家医疗保险，年轻人关心自己连房子都买不起，世代冲突问题也是非常严重。

激进建议

对此，英国一个关于世代公平性的报告大胆提出激进建议，认为国家应该给予每位年轻人10,000英镑（约合40万台币）的拨款，同时对退休者增税。

英国政策研究组织决议基金会（Resolution Foundation）的报告说，为了改善国家健康保险体系（NHS）和社会融合程度，有必要采取这样激进的做法。

报告说，年轻人和老年人之间的联系已经破裂，如果不采取行动，年轻人将会越来越愤怒。

决议基金会表示，他们的长远目标是改善中低收入人口未来面临的生活局面。

图片版权 Alamy Image caption 报告建议退休继续工作者其所得也应缴纳国家医疗保险费

报告建议要点：

年满25岁青年可得到一笔10,000英镑的拨款，经费来源由遗产税及其他税收提供

废除地方政府税，改以新的房地产税取代，同时提高富人所缴税率

首次购屋者房屋印花税减半，税收损失由上述的房地产税改革所得资金补贴

超过法定退休年龄但继续工作者，所得也应缴纳国家医疗保险费

报告说，给25岁年轻人一笔10,000英镑的拨款可以帮助年轻人买房子，自行创业或回学校继续进修以提高自身教育和技术。

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世代冲突

决议基金会主席威利茨勋爵（Lord Willetts）曾任英国大学事务部长，他表示英国现在面临很严重的问题，要为不同世代的人提供公平的待遇。

他说，年轻人因房价过高而无法买房自住，老年人又为医疗需求担忧，要解决不同世代之间越来越严重的紧张和矛盾，就必须采取激进措施改革税制。

“英国人的家庭价值还是存在的，并且在发挥作用，父母出钱养孩子，年轻人帮忙照顾爷爷奶奶。”

“但公共政策方面却没有给不同世代的人公平的待遇，老年人担忧医疗照顾问题，中年人很多人都没有房子，年轻人薪资水平和10年、15年前一样。”

如果上述对英国社会问题的观察属实，那么台湾社会面临的问题其实和英国是一样的。