“伊斯兰国”巴黎持刀“恐怖”袭击一人死

图片版权 AFP Image caption 法国警察封锁巴黎第二区

法国官员表示，周六（5月12日）晚间巴黎发生一起疑似恐怖攻击案件，一名持刀男子在市中心刺死一人，刺伤四人之后被法国警察开枪击毙。

袭击事件发生在巴黎的歌剧院区，周六晚间热闹的夜生活人潮汹涌，非常受游客的欢迎。

目击者说，他们听到该名男子在行凶时大喊“真主伟大”的口号。

所谓的伊斯兰国随后表示，发动攻击的是他们的一名战士。

警方在开枪击毙攻击这之前，曾经试图以电击枪制服他但未能成功。

伤者当中有两名伤势严重，惊慌的人群四处逃避，许多人躲到附近的餐厅和咖啡馆避难。

图片版权 AFP Image caption 巴黎的歌剧院区夜生活非常热闹

法国总统马克龙发推特说，“法国再一次付出血的代价，但法国不会向自由的敌人屈服。”

法国内政部长科隆赞扬警方的“冷静处理”，巴黎市长伊达尔戈则表示，全巴黎人团结在一起。

法国警方呼吁公众不要散播谣言，“只转发那些来自可靠来源的信息”。

法国近年来发生过多次暴力袭击，警方一直维持高度警戒。