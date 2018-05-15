马英九被判4个月徒刑 泄密案的来龙去脉

图片版权 Reuters Image caption 台湾前总统马英九获知二审改判有罪之后表示“我一定会上诉”

台湾前总统马英九泄密案高等法院二审撤销一审无罪判决，改判有罪并处以4个月有期徒刑，得易科罚金，全案可上诉。

高院指出，马英九2013年8月31日晚间10时许，泄漏时任立法院长王金平司法关说案的侦查秘密、柯建铭个人资料及通讯监察数据，给时任行政院长江宜桦与总统府副秘书长罗智强。

马英九在一审时辩称，他是依宪法执行职务，处理将发生的政治风暴，才请江宜桦、罗智强共同商议。

但高院承审合议庭认为，黄世铭报告内容无关五院职权行使的争执，马英九未召集院际调解，并未行使宪法第44条的院际调解权，泄密也非为了解决阁员政治问题，辩词不足相信。

而且，合议庭认为，马英九当时担任总统，是具有法定职务权限的公务员，依法有保密义务，不能藉行政特权破坏法治国原则，否则民主宪政保障人权的核心价值将破坏殆尽。

“一定会上诉”

对高等法院二审推翻一审无罪判决结果，马英九表示，这是一个宪法诉讼，攸关总统职权的行使，一定要厘清，“所以我一定会上诉”。

马英九说，这个判决跟先前3个相关案例的判决结果认定不一样，所以这个问题必须要厘清。

他说，这是一宗宪法诉讼，他争取的不只是个人权益，也包括中华民国未来总统的权限不应该受到限制，因此一定要厘清这个问题，一定会上诉。

来龙去脉

五年前的这场司法关说疑云，引爆了前总统马英九和前立法院长王金平之间的“九月政争”，但许多人对马英九涉及泄密案的来龙去脉仍然不是很清楚。

话说2013年，当时的特侦组（现在已遭解散）在调查民进党籍立委柯建铭账户内不明资金对其进行监听，意外发现到当时的立法院长王金平为柯建铭涉及全民电通背信案进行司法关说。

当时主导特侦组的前检察总长黄世铭在发现监听内容后亲自向马英九报告司法关说案情，并向马英九递交专案报告等书面资料。

黄世铭此举已经涉及泄密罪，他在2015年已经被高等法院依《通讯保障及监察法》及泄密罪判处1年3月徒刑，得易科罚金新台币45万5千元免坐牢，黄世铭辞去检察总长职务。

而马英九在得知王金平涉及司法关说监听内容后，召集江宜桦与罗智强到寓所漏夜商讨，并将黄世铭所报告的关说案内容转告江、罗两人。

马英九随即在9月8日召开记者会，公开谴责王金平，并说出经典名言：“如果这不是关说，那什么才是关说？”（这句话后来在台湾被许多人引用，并将“关说”两字替换成其他词语，一时之间成为网络热词）

马英九接着撤销王金平的国民党党籍，试图让王金平丧失立法委员和立法院长资格，但王金平提出党籍存在诉讼，朱立伦接任国民党主席后，2015年决定停止诉讼，确认王金平党籍存在。

而王金平涉及司法关说一案，后由台北地检署调查，2014年台北地检署查无关说具体事证，已将全案签结，王金平和柯建铭等人皆不起诉。