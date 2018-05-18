名称加注引发争议 中国加大压制台湾国际空间

图片版权 fan-id.ru Image caption 世界杯足球赛球迷身份证申请网站截图

世界杯足球赛球迷身份证申请网站上的国籍部分选项在台湾之后加注（中国），台湾外交部就此向主办单位表达关切，也再次突显中国政府加大压制台湾国际空间的趋势。

台湾外交部长吴钊燮在回答立法委员询问时表示，已经指示驻俄罗斯代表处洽请俄方更正。不过，俄国外交部表示，俄罗斯遵行“一中原则”政策，一向以Taiwan（China）称呼台湾。

吴钊燮也坦白表示，类似的案例现在很多很多，外交部“穷于应付”，从航空公司到衣服，很多跨国企业都面对这样的状况，外交部人员也只能一个一个联系这些企业和外国政府。

球迷身份证（Fan ID）是下个月在俄罗斯举办的2018年世界杯足球赛持票球迷入场观看比赛的所需证件之一，上面记载个人资料和照片，持票球迷可以凭证享有比赛城市之间和市内的免费公共交通，外国球迷持有球迷证即可在世界杯期间免签证多次进出俄罗斯。

案例太多

此前，中国官方向包括美国在内的外国航空公司发出通知，要求它们改变对香港、澳门和台湾政治地位的描述，要求明确地写出这些地方都是中国的一部份。

目前，英国航空、德国汉莎航空、加拿大航空等国际航空公司都在网页上将台湾的机场后面加注中国，而美国航空和联合航空则按照原样，没有在台湾的机场后面加注中国。

部分原因可能和美国政府对中国官方上述通知的强烈反应有关。

美国白宫反驳中国官方通知，批评中国的要求是“奥威尔式的胡言乱语”，是中国共产党尝试把自己的政治想法“强加于美国公民和私人公司”，也说这是中国尝试把自己国内的“政治审查和政治正确”输出到世界其他地方，美国会“抵抗”这个风潮。

图片版权 WEIBO

但是中国外交部随即反驳，表示在中国经营的外国公司应该遵守中国的法律，尊重中国的主权和领土完整。

“日益增长的趋势”

本周早些时候，美国服装品牌GAP在加拿大市场销售的一件T恤衫上印制的中国地图没有将台湾包括在内，引起中国网友批评，GAP因此道歉，并表示尊重中国的主权和领土完整。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @PDChina American clothing retailer @Gap on Monday apologized for printing incomplete Chinese map on T-shirts for sales outside #China, said the brand respects China's sovereignty and territorial integrity pic.twitter.com/uHJoLnpmr6 — People's Daily,China (@PDChina) 2018年5月14日

上周，两名在澳洲读书的台湾学生和同学在公牛雕塑公共装置艺术上共同创作的彩绘图案，因为画了台湾国旗颜色和台湾二字，而被当地政府涂销。

类似的案例不胜枚举，尤其是在民进党政府上台之后，因为不承认“九二共识，一个中国”政策，因此中国政府加大了压制台湾国际空间的动作。

在外交方面，台湾为数不多的邦交国也有松动趋势，包括巴拿马和多米尼加等国都转向中国建交。

图片版权 NADJA LO Image caption 学校学生共同创造公牛身上的彩绘，代表学校的多元文化