民进党与柯文哲合作破局后的五大看点

图片版权 CNA Image caption 台北市长柯文哲表示将努力到底

台湾即将于年底进行县市长大选，其中最受注目的，当属首都台北市长一战。执政的民进党中央5月16日召开记者会，宣布台北市长一席将由党自己征召人选，无形间替这场选战投下变量。

现任台北市长是由医生出身，本身无政党背景的柯文哲担任。他在2014年时以黑马之姿首度"素人参政"就以57.16%得票率高票当选，这也是中华民国台湾解严后，第一位以无党籍之姿选上台北市的市长。

不过，当时柯文哲能选上台北市长，很大的原因是民进党当时选择不派参选人，礼让柯文哲参选。因此，当时的主要对决变成柯文哲与国民党连战之子连胜文，而柯文哲也吸纳了多数民进党选票，造成近20%压倒连胜文的局面。

如今，在民进党决定自派候选人的当下，台北市长选战将形成以柯文哲、民进党与国民党候选人三方为主相互较劲的局面。

民进党派谁？

纵使民进党尚未决定真正候选人，不过无论派谁，都会瓜分现有与柯文哲的共同票源。根据目前态势，民进党台面上表态想角逐市长的，只有立法委员姚文智。

本是记者出身的姚文智，2012起连任两届立法委员。2014年时曾一度想出马竞选台北市长，但是在党内举办的第二阶段民调中落后无党籍的柯文哲。最终，民进党礼让柯文哲，姚文智则退出选举，并担任柯文哲的后援幕僚。

然而，姚文智在台北市的人望，至今仍面临一定考验。虽然他日前办理游行活动，作势要跟昔日的合作伙伴柯文哲宣战。但现场支持群众并不如想象中多，根据各家民调，现今柯文哲若与姚文智正面对决，依旧是柯稳稳占上风。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年柯文哲当选，成为解严后首位无党籍首都市长

为何要礼让？

而当初2014年为什么民进党要礼让柯文哲，很大的原因也是出于，当时民进党不乐见与柯对决，让国民党籍人士再担任台北市长。自从1998年陈水扁落选后，台北市当时已经连续16年皆由国民党籍政治人物（马英九、郝龙斌）执政。

加上2014年3月，台湾因为反对服贸事件而引发的"太阳花学运"，彻底点燃了年轻民众对当时国民党政府的不信任。柯文哲当时已于1月宣布参选市长，在勤于关怀学生、发表演说间，累积了极高的支持度。

当时民进党经过评估，认为礼让柯文哲，才能将选票极大化，顺利击倒国民党。最后柯文哲顺利当选，而民进党则成功拿下台北市以外的13席县市长大位，比2010年多拿7席。国民党则是滑铁卢般的惨败，由过往的15席骤降至6席。

渔翁之利

而在确定民进党将自行推派人选角逐后，很多观察都认为，这给了在野的国民党一剂强心针。一但国民党妥善运用选战策略，步步为营并分进合击柯文哲与民进党候选人，睽违4年夺回台北市长宝座不是没有可能。

候选人方面，目前国民党派出63岁的现任立委丁守中角逐大位。祖籍浙江义乌的丁守中，来自地道的外省军人家庭，从1990年到2016年间连任8届立法委员，可说是台湾政治界"老黄忠"。

在参选市长方面，丁守中则更是经验丰富。自从1994年起，丁守中就持续出马角逐党内初选，然而，他一次都没获得国民党的青睐。而在2018年时，丁守中终于击败党内其他3位候选人，正式被国民党提名。

柯胜算如何？

目前依各家民调来看，柯文哲还是相对胜算偏高，但也不是没有落选可能。一旦柯文哲落选，外界普遍认为，他会专注于2020年总统大选上。因为媒体的宣传，柯文哲不只在台北市，连在其他县市都有一定程度的支持度。一项民调显示，如果2020柯文哲出来，仍会有40%民众愿意投柯文哲。

这让人想到当年的陈水扁，就是在1998年台北市长选举失利后，转而投向2000年的总统大选。当时国民党彻底分裂，连战与宋楚瑜分别出来竞选，最后陈水扁作收渔翁之利，实现了台湾民主政治的第一次政党轮替。

原先外界都认为，民进党应该会在最后关头再度选择礼让。却在最后一刻决定派人，不免让人怀疑这4年内，民进党党内对柯文哲的不满日渐升高，宁愿自己派人也不愿再妥协。

“两岸一家亲”

柯文哲这几年慢慢受到民进党阵营冷落，其中与他的言行有关。柯文哲在当选台北市长后，曾多次赴上海进行双城论坛交流，并提出"两岸一家亲"的论述，让部分独派与民进党人士对此不甚满意。

加上柯文哲有话直说的个性，虽然受到年轻一辈喜欢，但是不少话语无意间也刺伤民进党的政治人物。因此几年下来，柯文哲总是在市议会接受蓝绿两边市议员的尖锐质询。

然而，柯文哲也与中国大陆保持着不错的关系，大陆官方也在某种程度上认可他的论述。若能善用这项特征，除了吸引独派选票，柯文哲对两岸的发言与态度，也能一定程度吸引中间偏保守派的投票族群。

根据台北市政府统计，目前270万人口中，有114万20岁至50岁的青壮年族群，而这也是最支持柯文哲的人口。随着三强鼎立的态势展现，未来三边要如何加强"两岸城市交流"与"都市计划"等论述，将会成为年底选战核心。