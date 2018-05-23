台湾主教：教宗不会放弃台湾

图片版权 EPA Image caption 台湾七人主教团赴梵蒂冈述职，邀请教宗方济各明年访问台湾

台湾七人主教团从梵蒂冈述职结束返台，主教团主席、台北区总主教洪山川表示，教宗方济各承诺教廷不会放弃台湾。

洪山川表示，教宗对台湾和大陆的情况非常了解，也非常了解台湾30万天主教徒的担忧。

“教宗方济各告诉我，台湾是教宗的羊群，教宗不会放弃任何羊群。教宗要我们也为中国祈祷。”

这是教宗方济各在任期间台湾主教团首次赴梵蒂冈述职，上次台湾主教团到梵蒂冈述职是在10年前，当时还是教宗本笃十六世在任。

图片版权 BBC Chinese Image caption 位于台北市区内的教廷大使馆

邀教宗访台

台湾天主教会将于明年3月1日举行全国圣体大会，洪山川透露这次与教宗见面也当面邀请教宗到访台湾出席盛事。

他还向教宗表示，台湾是自由民主，充满宗教自由的国家，和中国是不一样的，中国不欢迎教宗，但台湾欢迎。

洪山川表示，海峡两岸是“一个中国，一个台湾”，“彼此互不隶属”。“如果一直强调台湾是中国的一部份，那要怎么邀请教宗呢？难道他还要跟习近平打招呼才能来台湾？”

此前有传闻说中国和梵蒂冈有希望就主教任命一事达成协议，也为双方建交铺平道路，但洪山川说，梵蒂冈方面告诉他们那些传言都是假的。

金援外交

梵蒂冈是台湾目前全球19个邦交国中，唯一一个位于欧洲的邦交国。

与此同时，台湾位于太平洋的邦交国所罗门群岛将在2023年举办太平洋运动会，向台湾提出资金援助要求。

台湾外交部长吴钊燮表示，如果台湾透过策略性融资帮助索国取得必要贷款，索国的还款能力应该没有问题。

他说，这样的协助方式不仅对友邦有利，对台湾建设团队有利，对邦交也有利，是三赢的作法。