与台湾断交 布基纳法索是什么样的国家？

图片版权 Reuters Image caption 台湾外交部的布基纳法索国旗（右）

西非国家布基纳法索宣布和台湾断交，但很多台湾人直到断交的那一刻对布基纳法索都不很了解。

位于西非的布基纳法索（布吉纳法索）为一内陆国家，全境位于撒哈拉沙漠南缘，北边与马里（馬利）和尼日尔（尼日）接壤，南边与科特迪瓦（象牙海岸）、加纳（迦納）、多哥和贝宁（貝南）等国相邻。

全国国土面积达27万平方公里，人口2000万，人均GDP为644美元，排在世界国家发展的末端。

由于缺乏资源，许多人只能出国打工，布基纳法索是周边国家主要外来劳工输出国。

与台湾关系

布基纳法索1960年脱离法国独立以来，1961年与台湾建交，但是在1973年断交，随后又在1994年复交至2018年断交。

台湾前总统陈水扁和马英九在任内都曾经分别访问过布基纳法索，布基纳法索前总统孔波雷也多次访问台湾。

图片版权 AFP Image caption 马英九2012年访问布基纳法索，布基纳法索总统孔波雷到机场迎接

布基纳法索宣布和台湾断交后，台湾邦交国只剩下18个，在非洲只剩下一个：斯威士兰（史瓦帝尼，旧称史瓦济兰）。

就在上个月，台湾总统蔡英文才刚刚访问斯威士兰，那是蔡英文2016年就任后首次的非洲访问。

但当时没有到布基纳法索，因为布基纳法索此前频频发生武装动乱，局势动荡。

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 台湾总统蔡英文2018年4月访问斯威士兰，国王恩史瓦蒂三世以国礼迎接

2014年，长期执政的军事强人孔波雷在连任4次总统之后计划修改宪法延长任期，引发民众大规模抗议，当年10月他被迫宣布辞职下台。

2016年1月，布基纳法索首都瓦加杜古一家供西方人居住的酒店遭到疑似伊斯兰极端主义枪手的袭击，造成23人死亡，至少150名人质获救。

许多人不知道的是，中国是布基纳法索驴皮的最大出口国，中国人用驴皮来制造传统中药阿胶，但驴皮需求急速上升，威胁驴的生存数量，布基纳法索不得不禁止驴皮出口。