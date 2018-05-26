你问我答：为什么年轻人生育意愿低

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本周美国媒体说，中国最快将今年年内取消生育限制政策。如果靴子落地，这将是中国近40年来对计划生育政策的最大改革。

在海内外都颇有争议的"独生子女"政策于2016年被正式取消，取而代之的是"二孩"政策。根据彭博社的报道，由于中国决策者担心人口老龄化趋势加剧，如今"二孩"政策也将退出历史舞台。

取消一孩政策时，八零后们在社交媒体上表达自己是孤独的一代。二孩政策推出后，中国国家统计局的数据显示，年轻人的生育意愿降低。

一孩的时代已经过去。二孩已经放开。三孩/四孩······又会是什么样？

住房、教育、生活成本的提高，也许都是摆在年轻人面前的大山。也许您并未想过结婚生子，也许对您来说还早的人生阶段，如果生育限制取消，您觉得还有哪些问题需要解决？也许您正徘徊是否生儿育女，限制取消后，还有什么问题困扰您吗？ 欢迎跟我们留言分享。我们将选取部分留言邀请专家解答您的问题。

中国或废计划生育 专家称不会带来“婴儿潮”