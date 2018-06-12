台湾看美朝峰会 关注台海未来局势

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美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡的历史性会晤，在台湾也引起了高度关注，但美国在台协会新址落成抢走许多媒体版面。

台湾外交部表示，美朝元首高峰会对亚太区域的和平稳定具有重大意义。台湾身为区域内重要成员，高度肯定并支持美朝双方透过理性对话降低韩半岛及东亚区域紧张情势所做的各项努力。

台湾外交部还表示，“台湾乐愿与国际社会共同合作，致力促进区域的和平稳定与繁荣发展。”

南海和台海

除了官方的正式反应之外，也有专家和学者在媒体上发表分析和看法。

台湾《中央社》引述政治大学国际关系研中心研究员严震生说，美朝峰会对台湾的可能影响是东北亚如果未来趋向平静，美国跟中国往后应该会着重南海议题，不会太快直接冲击台湾。

淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正分析说，在两岸关系没制度化协商时，如果美国在南海议题上逼迫台湾表态，可能会让台海议题更严峻。

国民党籍新北市议员陈明义认为，朝鲜半岛过去一直是亚洲的火药库，美朝峰会后两岸或将成为“亚州唯一的火药库”，台湾原本的优势可能遭到边缘化。

图片版权 AFP Image caption 台湾总统蔡英文和美国助理国务卿玛丽·罗伊斯出席美国在台协会新馆落成典礼

AIT新馆落成

特朗普和金正恩峰会当天，也正好是美国在台协会新馆落成的同一天，因此台湾许多媒体都将焦点放在美台关系。

严震生表示，在美国的《台湾旅行法》生效后，各界原本期待美国会派较高层级官员出席新馆落成典礼，但最后是由国务院负责教育文化的助理国务卿玛丽·罗伊斯出席。

他分析说，美方派玛丽·罗伊斯出席，第一是不想在官员层级和主管事务方面刺激中国，让美朝峰会节外生枝，第二是美国主管亚洲事务高级官员都在新加坡参与峰会，即使访台官员层级没有突破，也有非常好的理由。